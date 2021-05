Des Portraits Glamours de Célébrités Photographiées aux Oscars 2021

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair)

Lors d'une année où la plupart des cinéphiles n’ont pas pu remplir les salles de cinéma, la 93e cérémonie des Oscars a récompensé les films qui avaient eu un impact malgré la pandémie de coronavirus. L’événement, qui a eu lieu en personne et avec seulement un certain nombre de discours d’acceptation virtuels de la part de ceux qui étaient à l’étranger, était une version discrète de ce que nous avions connu avant la pandémie. Mais cela n'a pas empêché les célébrités de se mettre sur leur 31 dans des robes glamour et des costumes sur mesure. Pour célébrer le rassemblement en personne et les gagnants, les nominés et les présentateurs, Vanity Fair et le photographe Quil Lemons ont pris des photos de certains des participants.

Vanity Fair est connu pour sa collection annuelle de photos frappantes des Oscars. Pour 2020, le décor évoquait un appartement sombre et peu décoré dans un vieil entrepôt. Celui de 2021 se concentrait sur un effet de “studio de portrait théâtral” élégant et coloré. Il comprenait des rideaux bleus, un tapis bleu sarcelle et un mur orange. Selon la personne, ils pouvaient choisir de poser contre la texture des rideaux ou d'être éclairés par le séparateur aux teintes chaudes. Beaucoup ont opté pour les tons rétro du premier. Quelle que soit la façon dont ils posaient, chaque célébrité avait l'air absolument fabuleuse et heureuse de célébrer lors d'une cérémonie de remise de prix tenue sans Zoom.

Faites défiler pour voir les photos des 93e Oscars par Vanity Fair.

Vanity Fair et le photographe Quil Lemons ont collaboré pour capturer des photos saisissantes des participants et des gagnants des Oscars 2021.

H.E.R.

Daniel Kaluuya

Emerald Fennell

Yuh-Jung Youn

Glenn Close

Harrison Ford

Zendaya

Carey Mulligan

Viola Davis

LaKeith Stanfield

Steven Yeun

Amanda Seyfried

Olivia Colman

Vanessa Kirby

Andra Day

