Vente d’Halloween Sur My Modern Met Store : Économisez 15% Sur Tous Nos Produits Créatifs

Halloween est une fête amusante pour tout le monde. De ceux qui aiment fabriquer leurs propres costumes aux amateurs de films d’horreur et, bien sûr, ceux qui ont un penchant pour le sucré, cette occasion vaut la peine d’être célébrée. Chez My Modern Met Store, c’est exactement ce que nous faisons avec notre promotion annuelle d’Halloween sur tous les produits créatifs de notre boutique. Du 29 octobre au 31 octobre à 23 h 59 (HP), déduisez 15 % de votre commande lorsque vous utilisez le code GHOULISHGIFTS15 à la caisse.

Bien que cette promotion mortellement attrayante soit valable sur toute la boutique, pourquoi pas l’appliquer aux articles qui feront fureur à coup sûr ? La Cuillère à Pâtes Monstre se cachera dans votre bol de pâtes, en attendant de pétrifier vos invités à la vue de ses yeux globuleux. Sans oublier cette paire de chaussettes Screamy Ed, dont vous reconnaîtrez certainement la référence.

N’attendez donc pas, cette vente ne durera que 72 heures. Rendez-vous sur My Modern Met Store pour découvrir toute notre sélection de produits créatifs. N’oubliez pas d’utiliser GHOULISHGIFTS15 pour économiser 15 % sur votre commande. Et si vous dépensez plus de 100 $, l’expédition est à nos frais (États-Unis seulement).

Célébrez la période la plus effrayante de l’année — pas de mauvais sorts chez nous. Bénéficiez de 15 % de rabais sur les produits créatifs de My Modern Met Store lorsque vous utilisez le code GHOULISHGIFTS15.

Cuillères à Pâtes Monstre

Chaussettes Screamy Ed

Puzzle Mars 1000 Pièces

Foulard Ailes Noires

Serre-Livres Runaways

Collier Sablier avec Poussière de Météorite

Sac Livre The Raven

Petits Chiens en Bois

Broche en Émail Yayoi Catsama

Set de Tatouages Temporaires Animal Society

Craie Motifs

Marque-Page Wicked Witch

Boucles d'Oreilles Cubistes

Masque La Vague

Infuseur à Thé Baby Nessie

Kit Broderie Loup

Articles Similaires :

Découvrez les Meilleurs Produits Créatifs sur la Boutique My Modern Met

Laissez Parler Votre Côté Obscur Avec Ces Ustensiles de Cuisine Originaux

Voici Plus De 20 Costumes d’Halloween Inclusifs Pour S’assurer Que Tous Les Enfants Peuvent Se Déguiser

26 Costumes d’Halloween Amusants Pour Couples Que Vous Ne Pouvez Trouver Que Sur Amazon

Plus De 60 Idées De Maquillage Pour Halloween Pour Inspirer Votre Prochain Look Effrayant