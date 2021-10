À l'approche d'Halloween, de nombreux parents sont occupés à préparer les costumes de leurs enfants. Alors que, par le passé, les parents devaient faire preuve de plus de créativité pour trouver un costume approprié si leur enfant utilise un fauteuil roulant ou a d'autres besoins médicaux, les choses deviennent plus faciles. De plus en plus de commerces vendent des costumes d'Halloween adaptatifs spécialement conçus pour inclure tous les enfants, quels que soient leurs besoins.

La façon dont ces adaptations prennent forme varie, mais comprend souvent des vêtements avec une ouverture à rabat sur le devant pour accéder aux tubes, des longueurs plus ou moins longues pour le confort en position assise, ainsi que des ouvertures dans le dos pour un habillage facile. Certains costumes sont également conçus en tenant compte des sensibilités sensorielles. Cela signifie des costumes en peluche avec des coutures plates et sans étiquette, ainsi que des éléments détachables pour répondre au niveau de confort de chacun.

C'est la deuxième année que Target inclut des costumes d'Halloween adaptatifs dans leur Boutique Hyde and Eek!. Ils sont restés fidèles à quelques favoris tout en ajoutant de nouveaux looks, comme une couverture fusée qui se fixe facilement à un fauteuil roulant. Et, pour la première fois, Disney a également sorti des costumes inclusifs mettant en vedette certains de leurs personnages préférés comme Cendrillon et Buzz l'Éclair.

Jetez un œil à ce qui est disponible et espérons que les options ne feront que continuer à augmenter chaque année pour garantir que tout le monde puisse célébrer Halloween à sa façon.

Les costumes d'Halloween inclusifs de Target comprennent des housses de fauteuil roulant et des vêtements adaptables.

Disney a également lancé une sélection de costumes d'Halloween adaptables pour les enfants.

Cet article a été modifié et mis à jour. Les prix sont affichés en dollars américains.

