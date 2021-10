Plus De 60 Idées De Maquillage Pour Halloween Pour Inspirer Votre Prochain Look Effrayant

View this post on Instagram A post shared by Julia S. Merino (@juliasmmakeup) on Sep 14, 2020 at 11:30am PDT

Halloween approche à grands pas et, pour beaucoup, cela signifie qu'il est temps de faire preuve de créativité. Si vous n'avez pas encore prévu votre costume, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de faire de la magie de dernière minute si vous voulez étonner et terrifier les autres invités lors de la prochaine fête effrayante. Heureusement, le maquillage d'Halloween est le moyen idéal pour montrer votre créativité, tout en vous permettant de gagner du temps et de l'argent. Nous avons parcouru le Web pour trouver les looks les plus effrayants pour vous inspirer.

Que vous souhaitiez avoir l'air mignon ou effrayant, nous avons inclus des looks pour le style de chacun. Du faux sang et des tripes de la reine du gore, Julia S. Merino, aux effets d'illusion d'optique renversants de Mimi Choi, ces maquilleurs ont une imagination illimitée lorsqu'il s'agit de transformer le visage humain. Et si vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de recréer ces looks à couper le souffle, tout ce dont vous avez besoin est un peu de pratique et l'aide de quelques tutoriels pratiques.

Vous cherchez des idées de maquillage pour Halloween? Découvrez les looks incroyables de ces maquilleurs créatifs.

NikkieTutorials

Apprenez à créer votre propre “masque fantôme” dans le tutoriel de Nikkie.

PompBerry

Devenez une tête de mort glam avec l'aide de PompBerry.

Vanessa Davis

Vous aimez ce look hybride tête de mort-clown ? Apprenez comment vous pouvez le créer vous-même avec le tutoriel de Davis.

RJ Tulloch

Utilisez le tutoriel de RJ pour recréer son illusion de globe oculaire.

Mimi Choi

Pourquoi ne pas essayer ce look inspiré de Mimi Choi ?

The Trash Mask

Inspiré par le look citrouille de The Trash Mask ? Créez votre propre version.

Bianka Manderson

Regardez Bianka se transformer en squelette.

Ida Ekman

Découvrez comment créer ce look inspiré d'Ekman

Painted Mina

Vous voulez essayer un look squelette rapide et facile? Regardez ce tutoriel.

Erika Marie

Vivez vos rêves de science-fiction scintillants avec le look extraterrestre rose de Marie.

Julia S. Merino

Vous voulez essayer le look aux muscles du visage exposés de Merino ? Voici comment.

Vous avez décidé de votre look ? Voici quelques-uns des meilleurs ensemble de maquillage et d'outils pour vous aider dans votre effrayante transformation.

Palette de peinture pour le visage

Peinture liquide pour le visage et le corps

Peinture visage et corps

Ensemble de pinceaux à maquillage

Strass pour le visage

Paillettes holographiques

