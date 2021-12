Une Artiste En Broderie Combine L’espace Et Des Fleurs Pour Créer Des Paysages Oniriques Surréalistes

L'artiste biélorusse Yuliya Krishchik imagine des paysages oniriques surréalistes inspirés par les merveilles de l'espace et de la nature. Elle associe des jardins pleins de couleurs et des ruisseaux bleus tranquilles à des visions de planètes et de galaxies brillantes dans des pièces d'art brodés à la main.

Chacune de ses broderies est divisée en deux entre une oasis terrestre en bas et une arche de sites astronomiques en haut. Krishchick associe intentionnellement ces deux éléments si proches l'un de l'autre pour créer un sentiment d'intimité dans le design. “L'idée d'une connexion universelle m’inspire beaucoup. Rien au monde ne se distingue”, a déclaré l'artiste à My Modern Met. “Tout dans l'univers est un réseau continu de fils. Mes œuvres reflètent cette idée, c'est une sorte d'allégorie de pouvoir toucher l'univers de mes propres mains et yeux.”

Krishchick utilise une variété de techniques et de matériaux de broderie pour essayer d'imiter l'effet de l'huile et de l'aquarelle dans ses œuvres. En utilisant des médiums tridimensionnels, cependant, elle est capable de créer un art avec lequel elle peut non seulement interagir au niveau visuel mais aussi tactilement. Par exemple, les planètes et les galaxies comportent généralement des toiles de feutre, tandis que les fleurs sont faites de points épais qui sortent du cercle de broderie.

Vous pouvez acheter des œuvres d'art originales via la boutique Etsy de Krishchik et vous tenir au courant des derniers projets de l'artiste en la suivant sur Instagram.

L'artiste biélorusse Yuliya Krishchik crée d'incroyables pièces de broderie inspirées de l'espace.

Yuliya Krishchik : Etsy | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Yuliya Krishchik.

Articles Similaires :

Cette Artiste Crée des Broderies 3D Inspirées de la Campagne Anglaise

Cette Artiste Transforme Des Raquettes de Tennis Vintage en Tambours de Broderie

Ces Broderies Océaniques Inspirées d’Images Satellitaires Illustrent La Vaste Beauté de la Mer