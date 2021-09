Cette Artiste Brodeuse Immortalise Des Photos D’échographie En Les Recréant Parfaitement En Broderie

Une photo d’échographie est l'un des premiers souvenirs qu'une personne a après avoir découvert qu'elle est enceinte. Beaucoup de gens peuvent choisir d'encadrer ces photos, mais pour certains amateurs d'artisanat, ils commémorent cette image spéciale avec de la broderie. L'artiste brodeuse Yulia Sherbak, alias Moss and Feather, crée de petits cerceaux avec des photos d’échographie méticuleusement cousues sur du tissu noir. Les pièces personnalisées qui en résultent sont un souvenir spécial pour commémorer ce moment plein d'émotions.

Sherbak a d'abord été inspirée pour broder ces portraits en raison de son travail en dehors de la broderie. “En plus d'être une artiste brodeuse, je suis également une technologue en échographie”, a-t-elle déclaré à My Modern Met. “J'ai pensé qu'il serait intéressant de combiner ma profession avec ma passion pour la broderie, alors il y a environ trois ans, j'ai brodé l'ancienne photo d'échographie de ma fille. Je l'ai partagé sur mon compte Instagram et les gens ont adoré. J'ai commencé à recevoir des demandes de commandes personnalisées et c'est ainsi que cet aspect de mon entreprise de broderie a décollé.”

Sherbak a produit plus de 60 broderies d'échographie depuis lors. Beaucoup sont dans des cerceaux tandis que d'autres sont immortalisés sous forme de colliers. Pour créer les subtilités trouvées dans chaque image – certaines zones sont plus sombres ou plus claires que d'autres – elle utilise une technique appelée peinture au fil. Cela lui permet de créer des dégradés de couleurs et de capturer la représentation exacte de l'image.

“La partie la plus difficile pour moi est la palette de couleurs limitée”, révèle Sherbak. “Si je travaille sur plusieurs à la fois, la palette de blancs et de gris peut sembler un peu monotone, car j'adore travailler avec la couleur, alors ça me manque. Un autre défi de la broderie d’échographie est le fait que de grandes portions de photos échographiques ont tendance à être des formes abstraites, donc la reproduction de ces zones peut être difficile, mais néanmoins importante afin de créer un produit final qui ressemble à la photo de référence.”

Des portraits d’échographie personnalisés sont disponibles sur commande via la boutique Esty de Moss and Feather.

L'artiste brodeuse Yulia Sherbak immortalise des photos d'échographie en les recréant parfaitement avec du fil.

Regardez Sherbak à l'ouvrage dans la vidéo ci-dessous.

