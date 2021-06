Cette Artiste Transforme Des Raquettes de Tennis Vintage en Tambours de Broderie

On s’attend généralement à ce que la broderie soit réalisée dans un tambour à broder, mais l’artiste Danielle Clough défie les conventions avec son art de la fibre. Pendant des années, elle a cousu des plantes sur des raquettes de tennis vintage et a transformé les équipements sportifs en œuvres d’art portatives. De belles fleurs aux cactus piquants, chaque pièce est une combinaison électrique de couleurs vibrantes et de texture à l'attrait pictural.

Nous admirons les œuvres de Clough, en particulier sa collection What a Racket, depuis des années, et elle a continué à enrichir sa collection. « En ce moment, je travaille sur de grands portraits et sur un nouveau « bouquet » de raquettes, pour lequel j’expérimente avec des perles et des fils », raconte-t-elle à My Modern Met. « Ma raquette tournesol est peut-être ma nouvelle préférée ! Les tournesols suivent le soleil et j’adore la façon dont les perles font la même chose, en changeant avec la lumière. »

Les fleurs sont au centre de son travail. « Mon lot le plus récent de la série What a Racket est composé principalement de fleurs parce que j’aime les couleurs, la profondeur et le symbolisme qu’elles contiennent. Traditionnellement, les fleurs sont les sujets de prédilection des brodeurs, et c’est pourquoi j’aime les appliquer sur ces surfaces sans tissu. »

La liberté de s'affranchir du tissu traditionnel est esthétiquement passionnante, mais ce n’est pas sans difficultés. « L’un des défis de ma technique est que je dois presque commencer à broder dans l’air », explique M. Clough. « Je n’utilise pas de tissu de support, donc je ne peux qu'espérer placer les fils dans les bons espaces. On ne peut pas vraiment revenir en arrière en broderie, mais c’est aussi pourquoi, pour moi, c’est le médium le plus présent et le plus étonnant. »

Faites défiler pour découvrir la série What a Racket. Ensuite, apprenez à broder comme Clough grâce à son cours sur Skillshare.

L'artiste Danielle Clough brode de belles fleurs sur les cordes de raquettes de tennis vintage.

Danielle Clough : Site Web | Instagram | Skillshare

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Danielle Clough.

