Cette Artiste Crées des Broderies 3D Inspirées de la Campagne Anglaise

Vus du dessus, les paysages du monde peuvent ressembler à un patchwork coloré de formes et de textures abstraites. Certains choisissent de les photographier vus du ciel, mais l'artiste anglais Victoria Rose Richards préfère les capturer de fil en aiguille. Elle crée des broderies en 3D colorées, inspirées des vues aériennes de la campagne anglaise.

Ayant suivi des études de biologie, Richards a toujours été intéressée par la nature. Elle a commencé la broderie en Octobre 2018, et est rapidement devenue maîtresse de son art. Des champs et forêts aux lacs et rivières, Richards a recréé chaque paysage en fil coloré, avec une multitude de points différents. Les fleurs et les feuillages sont réalisés en point de nœud, tandis que l'herbe et les rivières sont créés au point de satin.

Sur l'une de ses pièces inspirées des canaux du Wiltshire, Richards a ajouté de minuscules bateaux en 3D à la scène réalisée en carton. Elle explique, “Je voulais une différence texturale forte pour cette pièce, j'ai donc associé des herbes hautes à des champs de tulipes plats.”

Richards capture également des paysages avec une perspective plus terre-à-terre. Dans l'une de ses séries, elle célèbre la Pride en brodant des paysages dans les tons de l'arc-en-ciel. Ces travaux montrent que même avec une palette de couleurs limitée, la talentueuse artiste est toujours capable d'atteindre une profondeur et une texture réaliste.

Richards continue à explorer les possibilités de la couleur avec une pièce intitulée Colour Therapy. Plutôt que de représenter un paysage reconnaissable, elle crée des points qui ressemblent à des tâches de peinture. “J'ai adoré jouer avec les couleurs pour cette pièce” raconte-t-elle. “Je trouve que m'absorber dans les couleurs est thérapeutique”.

L'artiste brodeuse Victoria Rose Richards capture des vues aériennes de la campagne anglaise, de fil en aiguille.

Elle utilise une variété de points et de techniques pour obtenir des textures 3D.

Dans une autre série, elle célèbre la Pride avec des broderies dans les couleurs de l'arc-en-ciel.

Même avec une palette de couleurs limitée dans chaque vignette monochromatique, Richards parvient à obtenir un résultat détaillé.

Dans une série récente, l'artiste a continué à explorer la couleur en utilisant des points abstraits, rappelant des coups de pinceaux et des taches de peinture.

