Este artista multipremiado transforma aguacates en obras de arte

Los aguacates son excelentes para el corazón, el cerebro, la piel, el cabello y el intestino, pero el artista italiano Daniele Barresi ha encontrado otro uso para esta popular fruta. (Sí, ¡es una fruta!) Barresi utiliza este lienzo verde para crear hermosas piezas talladas, y el resultado es tan impresionantes que incluso ha recibido premios por ello. Este artista ha sido campeón del mundo del concurso de chefs WACS en dos ocasiones (2013 y 2014) y en 2015 fue invitado a juzgar la competencia.

Es fácil ver por qué Barresi ha tenido tanto éxito en la forma de arte que eligió. Sus aguacates tallados no solo son visualmente increíbles, sino que también demuestran su destreza. ¡Es todo un maestro de las esculturas con comida! Cada diseño puede tomar varias horas de trabajo, pero Barresi disfruta de cada momento. “Como decimos en Italia, si amas lo que estás haciendo, no importa cuánto tiempo te lleve, porque disfrutarás todo el tiempo que lo estés haciendo”, le dice a My Modern Met.

Desde patrones inspirados en la naturaleza hasta pájaros y otras criaturas, Barresi convierte los aguacates en increíbles obras de arte. Si bien es famoso por usar aguacates, también ha tallado otras frutas, verduras, jabón e incluso resina. “Me encanta tallar, especialmente las sandías, porque me recuerdan a mi patria por sus colores —verde, rojo y blanco— y también por su tamaño”, revela. “Puedo elegir cualquier diseño, aunque me lleve un buen rato”.

El tallado de frutas le permite a Barresi combinar su amor por la comida con su pasión por el arte. “Tallar me da tranquilidad”, comparte. “Siempre me ha gustado todo lo relacionado con las artes y la cocina, por lo que el tallado me dio la posibilidad de combinar ambos”.

Mira los aguacates tallados más recientes de Barresi a continuación y síguelo en Instagram para ver cómo trabaja con otros materiales.

El artista italiano Daniele Barresi crea hermosas esculturas con aguacates.

Sus multipremiadas piezas talladas pueden tomar varias horas de trabajo, pero al artista le encanta el proceso.

Muchos de sus diseños están inspirados en la naturaleza.

¡Sus obras merecen estar en una galería!

Desafortunadamente, estas esculturas eventualmente se pudrirán…

…pero cada pieza es inmortalizada a través de fotografías.

Barresi comparte su trabajo con sus más de 87,000 seguidores en Instagram.

La imaginación de este artista es infinita.

Daniele Barresi: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Daniele Barresi para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Artista culinario talla patrones increíblemente complejos sobre frutas y verduras

Esta artista talla a mano diseños increíbles y patrones simétricos en frutas y verduras

Esta artista japonesa usa pan tostado como lienzo para crear obras maestras comestibles