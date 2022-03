Joven le confecciona el vestido de sus sueños a su cita para el baile de graduación

View this post on Instagram A post shared by Addi Rust (@addi.e.r)

A todos nos vendría bien un hada madrina de vez en cuando. Para Addi Rust, no solo tiene un hada madrina, sino también un príncipe azul ¡y en la misma persona! En 2019, cuando Rust cursaba el último año de preparatoria, encontró un vestido de ensueño para usar en su baile de graduación. ¿El problema? Era “escandalosamente caro” y por ello tendría que buscar otro vestido para usar en el “baile de Cenicienta” de su escuela. En ese momento, Rust le dijo en broma a su mejor amigo, Parker Keith Smith: “Parker, ¿por qué no haces mi vestido de graduación?”.

Este comentario despertó algo en Smith, quien dijo, “¿Sabes qué? Creo que podría hacer tu vestido de graduación”. Así, puso manos a la obra. Primero creando un boceto del vestido que quería hacer. Luego vino la parte difícil: la confección de la prenda. Esta fase tomó meses y requirió que Smith adquiriera nuevas habilidades, la mayoría de las cuales las aprendió por su cuenta mientras recibía algunos consejos de su abuela.

Smith es un perfeccionista y no quedó satisfecho hasta que el vestido estuvo a la altura de sus estándares. Rehizo partes del vestido e incluso le agregó adornos la noche antes del baile de graduación. El esfuerzo extra valió la pena. En las imágenes de la noche especial, Rust brilla y parece una princesa con su vestido azul claro y una esponjosa falda digna de una princesa.

Las fotos que compartieron en línea fueron acompañadas por un mensaje sincero escrito por Rust. “Me tomaré un minuto para presumir a este hombre porque creo que es lo mejor de lo que he formado parte”, publicó en Twitter. “Parker HIZO mi vestido de graduación. Creó todo completamente desde cero y todavía estoy sin palabras. ¡Tengo tanta suerte de tenerlo como mi mejor amigo!”.

Desde que trabajó en el vestido de graduación de su amiga, Smith ha seguido diseñando ropa. Al igual que este vestido de princesa, su trabajo se centra en gran medida en vestidos para veladas inolvidables.

Cuando Addi Rust, estudiante de último año de preparatoria, estaba buscando un vestido para el baile de graduación, pensó que todos eran demasiado caros.

Todo un viaje, pero lo primero que he confeccionado (un vestido de graduación) ya está terminado, ¡justo a tiempo para el baile! No solo tuve el honor de ser el príncipe azul de la hermosa @AddiRust, sino también su hada madrina, ¡jaja! Estoy muy agradecido con ella. (Desde cero✨)

Parker Keith Smith, su mejor amigo, resultó ser su hada madrina y príncipe azul al hacerle un vestido de Cenicienta.

Diseñar y confeccionar el vestido inspiró a Smith a seguir creando. Desde el baile de graduación, ha creado otros vestidos…

Si te preguntas qué he estado haciendo, acabo de hacer esto.

Este es el aspecto de transformación que creé para estos vestidos que cosí. Una vez más, ¡GRACIAS, Cenicienta!

…y diseñado muchos más.

