Extraños se unen para auxiliar a una mujer que se desmayó mientras conducía

Las emergencias pueden pasar en cualquier momento. Y cuando suceden, es un milagro que las personas correctas estén ahí para ayudar. Un ejemplo de esto ocurrió durante incidente reciente en una concurrida intersección en Boynton Beach, Florida. Una mujer conducía su coche hacia un cruce cuando se desmayó. Una cámara de tráfico cercana capturó el evento, que muestra su automóvil atravesando la intersección y entrando en el flujo de autos que, afortunadamente, estaba detenido en un semáforo.

La compañera de trabajo de la mujer fue la primera en notar que algo andaba mal. Conducían en autos separados, y la otra mujer vio a su colega desplomada sobre el volante. La compañera de trabajo salió corriendo de su propio automóvil y llamó la atención de otros conductores. Luego, la gente dejó sus vehículos para ayudar a detener el automóvil de la conductor antes de que chocara o atropellara a alguien.

Juan Chávez, sargento del Ejército de Estados Unidos, fue uno de los héroes sin capa que respondió a los gritos de auxilio de la compañera de trabajo de la mujer. “Cuando la escuché decir: ‘Está inconsciente, está inconsciente', fue cuando pensé: ‘Tengo que hacer algo'”, explicó. Una vez que él y los demás detuvieron el auto, intentaron abrir la ventana. Al darse cuenta de que no se estaba moviendo, Chávez fue a su vehículo y tomó una herramienta para romper la ventana. Otros usaron una mancuerna para romper la ventana trasera del lado del pasajero.

La conductora empezó a volver en sí una vez que el vidrio comenzó a romperse. Luego, el automóvil fue detenido y llevado al estacionamiento de un 7-Eleven cercano, donde una enfermera atendió a la mujer hasta que llegó el departamento de bomberos.

Aunque se desconocen las identidades de muchos de los buenos samaritanos, la policía espera que se presenten para que puedan reconocerlos por su bondad. En cuanto a la conductora, está “bien” después del incidente. La policía habló con su empleador y ella está lo suficientemente bien como para volver al trabajo.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP

— WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022