El cofundador de Snapchat pagará las deudas de todos los graduados de una escuela de artes

View this post on Instagram

Ahora más que nunca, a los recién graduados del Otis College of Art and Design les espera un futuro brillante. Después de que el último graduado recibiera su diploma en la ceremonia de graduación del 15 de mayo, el presidente de Otis College, Charles Hirschhorn, anunció algo increíble: las deudas estudiantiles de los 284 graduados habían sido saldadas. Ahora, gracias a una generosa donación del cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, y su esposa, Miranda Kerr, (la donación más grande en la historia de la universidad), los recién graduados podrán empezar su vida profesional sin tener que cargar con la deuda de sus préstamos estudiantiles.

Los estudiantes del público quedaron atónitos con la noticia. Muchos de los egresados saltaron, aplaudieron y gritaron de alegría, mientras que otros estaban tan anonadados que tardaron en reaccionar. Algunos de los graduados agradecidos se emocionaron hasta las lágrimas con el anuncio.

“No tengo palabras”, dijo una estudiante, Yaritza Velázquez-Medina, con lágrimas en los ojos. La joven tuvo que asumir una deuda de 70,000 dólares en préstamos estudiantiles para asistir a Otis, así que no es de extrañar que estuviera tan conmovida por la noticia. “Estoy tan agradecida y tan feliz”, continúa. “Debido a la pandemia, para muchos de nosotros será difícil encontrar un trabajo”, dijo. “Es un gran alivio. Te quitas un peso de encima”.

Los generosos donantes, Spiegel y Kerr, son los fundadores del Fondo de la Familia Spiegel, una fundación sin ánimo de lucro que utilizaron para hacer la tremenda contribución a Otis College. El director ejecutivo de Snapchat y su esposa fueron invitados para dar el discurso de graduación y también recibieron títulos honoríficos durante la ceremonia. Y el propio Spiegel tomó clases de verano en Otis cuando estaba en preparatoria, lo que probablemente fue una motivación importante detrás de la generosa donación de la pareja.

“Me cambió la vida y me sentí como en casa”, dijo Spiegel sobre su tiempo en la universidad durante su discurso de graduación. “Me sentí impulsado a crecer rodeado de artistas y diseñadores de gran talento, y estábamos todos juntos en esto”.

“Es un privilegio para nuestra familia poder retribuir y apoyar a la generación de 2022”, compartieron Spiegel y Kerr en un comunicado. “Esperamos que esta donación permita a los graduados dedicarse a sus pasiones, contribuir al mundo e inspirar a la humanidad en los años venideros”.

La deuda de préstamos estudiantiles afecta a más de 43 millones de personas en Estados Unidos, y el prestatario promedio lleva un saldo de 37,014 dólares en deuda universitaria. Y aunque no todos los graduados pueden contar con que el cofundador de Snapchat o algún otro multimillonario llegará para pagar sus deudas estudiantiles, el extraordinario impacto de este regalo marcará a la generación de 2022 del Otis College por el resto de sus vidas. Y, con suerte, un día estarán en condiciones de devolver el favor.

“Otis College está increíblemente agradecido por la donación histórica de Miranda Kerr y Evan Spiegel, que cambiará la vida de la generación de 2022 y sus familias”, dijo Hirschhorn en un comunicado. “La deuda estudiantil pesa mucho sobre nuestros diversos y talentosos graduados. Esperamos que esta donación les proporcione un alivio muy merecido y les permita perseguir sus sueños y carreras, devolver este generoso favor y convertirse en los próximos líderes de nuestra comunidad”.

The moment you realize someone else is paying your #collegedebt @evanspiegel @MirandaKerr @latimes https://t.co/YMrig5CK3F pic.twitter.com/MlIoa5a2cv

— Robert Gauthier (@rgaut999) May 16, 2022