Este mural inmersivo crea la ilusión de que estás bajo el mar

La artista Ania Amador ha llevado el océano al interior de un inmueble con un espectacular mural de inspiración marina. Usando pintura en aerosol y el poder de la perspectiva, Amador ha transformado una habitación en un paisaje submarino con todo y flora y fauna oceánica. La pieza se extiende del piso a techo—e incluso un poco más—creando la sensación de que estás parado en el fondo del océano mientras el sol ilumina las olas sobre tu cabeza. La pieza complementa la habitación, ya que tiene vista al mar.

Este increíble mural no es el primer trabajo de Amador que nos ha sorprendido. Previamente, quedamos encantados con lo que hizo en una piscina que parece un portal espacial. La alberca la puso a prueba, ya que tenía que usar cada parte de su superficie, desde el fondo hasta los escalones. El mural oceánico tuvo una exigencia similar y terminarlo tomó unas 40 horas en el transcurso de 10 días.

“Incorporar el techo, las esquinas y varios planos fue un desafío, pero me alegro de haberlo hecho, ya que creó una experiencia inmersiva”, le dice a My Modern Met. “El video en cámara rápida me permite compartir el desarrollo con otros y dar consejos a lo largo del camino. Esta ha sido una manera increíble de conectarse con otros artistas e inspirar a todos a explorar sus lados creativos”.

A continuación, mira el video de cómo Amador creó su mural marino y ve más imágenes de este maravilloso proyecto. Si quieres saber cuáles serán sus próximos proyectos, síguela en Instagram.

La artista Ania Amador creó un mural inmersivo que te transportará al fondo del mar.

La pieza crea la ilusión de que estás rodeado de fauna marina.

Mira cómo Amador pintó este mural en este video en cámara rápida.

My Modern Met obtuvo permiso de Ania Amador para reproducir estas imágenes.

