Lo mejor de 2021: 12 Proyectos de criptoarte y artistas que trabajaron con NFT

Por siglos y siglos en la historia del arte, las pinturas, dibujos y esculturas solo existían en el mundo físico. A medida que la tecnología ha avanzado, también lo han hecho las formas de hacer y experimentar el arte. Cada vez más artistas crean obras de forma digital, y muchas de sus piezas existen puramente como pixeles en una pantalla. No obstante, el hecho de que no podamos tener estas obras de arte en nuestras manos no significa que sean menos valiosas. De hecho, el arte digital se ha convertido rápidamente en una de las formas de arte más valiosas de nuestros tiempos. El mundo del arte está cambiando rápidamente con la introducción de los NFT, o tokens no fungibles. En particular, 2021 trajo un aumento en las ventas de arte digital, ya que muchos artistas y marcas de alto perfil han explorado nuevas formas de vender su trabajo a través de la tecnología blockchain.

Casas de subastas de clase mundial como Sotheby's y Christie's también ven el valor del criptoarte. Una de las primeras ventas de arte de NFT de alto perfil tuvo lugar en Christie's cuando el artista Beeple vendió un collage digital por 69 millones de dólares. Por otro lado, Sotheby’s recientemente lanzó Sotheby’s Metaverse, una plataforma en línea diseñada para que los coleccionistas de arte digital pujen por una selección curada de NFT.

Como ha sido un año enorme para los NFT, especialmente en el mundo del arte, bien vale recordar todo lo que ha pasado. Pero antes de hacerlo, demos un repaso a lo que son los NFT.

¿Qué es un NFT?

NFT significa token no fungible. Se trata de unidades de datos únicas y no intercambiables que se almacenan en un ledger o libro de contabilidad digital seguro (blockchain). Esencialmente, dado que cada uno tiene su propio código de cifrado que no se puede piratear, son certificados de autenticidad. Un NFT rastrea al creador de la obra de arte digital, su valor de mercado y su propiedad. Esto hace que sea posible autenticar una NFT del mismo modo que se podría autenticar una pintura tradicional.

Los NFT existen desde 2015, pero no ganaron popularidad hasta 2020. Después, en 2021, el mercado de criptoarte por fin experimentó un boom. A continuación, conoce a algunos los mejores artistas y proyectos NFT de 2021.

Algunos de los mejores artistas y proyectos NFT de 2021

Beeple

Tras vender un collage de NFT por una cifra récord de 69 millones de dólares en Christie's, Mike Winklemann, quien se hace llamar Beeple, es ahora el tercer artista vivo más valioso (después de David Hockney y Jeff Koons). Esta obra digital se titula Everydays: the First 5,000 Days, y consiste en un collage de 5,000 imágenes digitales creadas por Winkelmann para su serie Everydays. Este proyecto de 13 años de duración implicó la creación de una nueva obra de arte todos los días y su publicación en línea. Este prolífico artista continúa creando y publicando sus nuevas piezas casi a diario, e incluso ha trabajado en imágenes de conciertos para Ariana Grande, Justin Bieber, Childish Gambino, Nicki Minaj, Eminem y más.

Vhils

Vhils, un artista callejero de fama mundial, saltó al mundo de los NFT este año con un proyecto llamado The End of the Industrial Era. Conocido por su arte explosivo (literalmente) que convierte fachadas desmoronadas en lienzos para retratos conmovedores de lugareños marginados, Vhils decidió convertir su proceso en una serie de NFT. Así, decidió utilizar su singular técnica para convertir un edificio en ruinas en Portugal en una obra de arte efímera. El edificio sufrió una explosión, un retrato fue revelado y el sitio fue destruido por implosión en dos segundos. Todo fue capturado en un video que luego fue subastado en Nifty Gateway, una plataforma de subasta de arte digital para tokens no fungibles que recientemente inició una colaboración con la casa de subastas Sotheby's.

Alexa Meade

A principios de este año, la artista Alexa Meade conversó con nosotros (en el podcast de My Modern Met, Top Artist) sobre los NFT y la próxima revolución del arte. Desde entonces, ha realizado varias subastas con éxito. En esta nueva era digital de las subastas, Meade ha encontrado una manera de convertir sus obras maestras de pintura corporal en coleccionables digitales para los conocedores del arte. Anteriormente, su trabajo solo estaba disponible como impresiones fotográficas físicas de edición limitada, pero los NFT han permitido que los admiradores ahora posean sus piezas de videoarte que se pueden ver en movimiento, como la artista pretendía originalmente.

BREAKFAST

El colectivo de arte BREAKFAST con sede en Brooklyn, Nueva York, es mejor conocido por sus instalaciones de arte cinético que fusionan tecnología y arte. Sus pantallas interactivas permiten que los espectadores sean parte de la pieza. Ahora, han convertido una obra de arte cinética física, titulada Longyearbyen Warming, en un NFT que busca crear conciencia sobre el cambio climático y, al mismo tiempo, proporcionar una parte de las ganancias a Teen Cancer America. El artista y codirector de BREAKFAST, Zolty, dice: “Lo que hace que esta obra de arte de NFT sea única es que, si bien parece que fue renderizada digitalmente, en realidad es un video que fue filmado de una obra de arte cinética en un momento muy importante de la historia: la COP26 cumbre sobre cambio climático “. A las pocas horas de la Miami Art Week, el NFT se vendió por 85,000 dólares.

Hashmasks

Hashmasks es una colección de galería de arte virtual basada en Ethereum con 16,384 retratos digitales únicos creados por 70 artistas de todo el mundo. Los compradores pueden personalizar su retrato según el tipo de personaje, el estilo de la máscara, el color de los ojos y otros detalles. Los creadores dicen: “Todos los Hashmasks son raros, pero algunos son más raros que otros”.

FEWOCiOUS

Victor Fewocious, de 18 años ( y simplemente conocido como FEWoCIOUS) es un artista transgénero estadounidense que comenzó a hacer arte digital en un intento por superar el aburrimiento y la sensación de de aislamiento. Vendió su primer cuadro a los 17; y en un año vendió una serie de NFT que recaudaron más de 17 millones de dólares. Su obra se centra en capturar instantáneas de sus propios recuerdos y sus sentimientos al crecer.

John Orion Young (JOY WORLD)

John Orion Young es aun artista 3D que vende personajes animados y figuritas como NFT. Una de sus colecciones es una serie de personajes de “Joy” que están “hechos a mano en realidad virtual”. Cada NFT coleccionable parece una criatura surrealista de otro mundo y viene con un poder mágico único. El NFT más reciente de Young titulado The Persistence of Time, es una criatura parecida a una babosa que está “adelgazando a través de los versos cósmicos en una gruesa capa de moco meta-derretido”.

Blake Kathryn

Blake Kathryn, de Los Ángeles, se describe a sí misma como una “artista 3D con estética surrealista y futurista”. Su llamativo trabajo se caracteriza por paletas de colores vibrantes y “matices etéreos”, y a menudo incluye personajes robóticos femeninos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Gracias a sus exitosas colaboraciones comerciales y de ventas de NFT, Kathryn es actualmente una de las artistas líderes en ilustración digital.

Axie Infinity

Inspirado en Pokémon, Axie Infinity es un universo de mascotas digital donde los jugadores usan sus propios personajes adorables llamados Axies en los juegos (y ganan dinero mientras lo hacen). Más de un millón de usuarios inician sesión en la plataforma de escritorio y móvil a diario para comprar terrenos, equipos y cuidar de sus Axies, a quienes pueden optar por vender por criptomonedas.

Axie Infinity fue noticia recientemente cuando un Genesis Land Plot se vendió por 550 ETH (la criptomoneda Ether), que valía 2.3 millones de dólares en el momento de la venta. Según el equipo de Axie Infinity, esta es la “suma más grande jamás pagada por una sola parcela de terreno digital”.

Al momento de escribir este artículo, Axie Infinity ha tenido alrededor de 10 millones de ventas y está valuada en alrededor de 3.52 mil millones de dólares, lo que la convierte en la mayor colección de NFT de todos los tiempos.

CryptoPunks

CryptoPunks están entre los primeros ejemplos de NFT. Creados por Larva Labs, son una colección de 10,000 personajes de pixel art únicos con prueba de propiedad almacenada en la cadena de bloques Ethereum. La mayoría de ellos parecen humanos de estilo punk, pero también hay algunos personajes raros como simios, zombis y extraterrestres. CryptoPunks fue la inspiración para la interfaz estándar para tokens no fungibles (llamada ERC-721), también conocida como deeds o escrituras, que ahora impulsa la mayor parte del movimiento CryptoArt.

No hay dos CryptoPunks iguales, y cada uno solo puede ser propiedad de una persona a la vez en la cadena de bloques Ethereum. Los 10,000 ya tienen dueño, por lo que ahora la gente está pujando o vendiendo su CryptoPunk.

Según el sitio web de Larva Labs, el valor total de todas las ventas de CryptoPunk es actualmente de 594,2k ETH (1,69 mil millones de dólares).

Art Blocks

Art Blocks es un escaparate digital único en su tipo que proporciona arte generativo que se almacena en Ethereum. Cada pieza de criptoarte se creabajo pedido, por lo que el comprador no sabe cómo se verá hasta que la pieza llegue a su cuenta de Ethereum. Los compradores simplemente eligen un estilo de artista que les guste. “La pieza resultante puede ser una imagen estática, un modelo 3D o una experiencia interactiva”, explica Art Blocks. “Cada salida es diferente y hay infinitas posibilidades para los tipos de contenido que se pueden crear en la plataforma”.

La pieza más importante de Art Blocks de todos los tiempos es un NFT llamado Ringers #109. La imagen, que consiste en varios círculos en forma de engranaje, se vendió por 2.1k ETH (6.93 millones de dólares). La colección completa de Art Blocks está valuada actualmente en 1.07 mil millones de dólares.

Bored Ape Yacht Club

Lanzado en abril de 2021, Bored Ape Yacht Club es una colección de 10,000 personajes simios coleccionables que viven en el blockchain de Ethereum. Cada NFT es generado a partir de más de 170 rasgos posibles, que incluye la expresión facial, el color de la piel, los sombreros, la ropa y más. Cada personaje funciona como miembro de un “club del pantano” en línea para simios. “Cuando compras un Bored Ape, no estás comprando simplemente un avatar o una obra de arte demostrablemente rara”, dicen los creadores. “Está obteniendo acceso a la membresía de un club cuyos beneficios y ofertas aumentarán con el tiempo. Tu Bored Ape puede servir como tu identidad digital y abrirte puertas digitales “.

Uno de los Bored Apes más caros fue vendido por 740 ETH (2.99 millones de dólares) y tiene un sombrero de marinero y rayos láser que salen de sus ojos. Además, un mono de edición especial con pelaje dorado se vendió recientemente en una subasta por un récord de 3.4 millones de dólares a través de Sotheby’s Metaverse.

