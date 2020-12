Los fans de Star Wars han cambiado la estrella del árbol por una figura de Baby Yoda

do y’all like our christmas tree topper ✨ pic.twitter.com/xydQordydD — 🌱🍂🍓🍄🐌🌻 (@taylorjane___) December 6, 2020

En 2020, los árboles de Navidad tienen el inquilino más tierno que hayamos visto: Baby Yoda. El querido personaje de The Mandalorian–cuyo nombre real resultó ser Grogu–está en el centro de una nueva moda navideña. Los fans de esta serie han decidido colocar un muñeco de Baby Yoda en la cima del árbol de Navidad. Al cambiar las tradicionales estrellas y ángeles por el personaje del universo Star Wars, el resultado es algo muy divertido y adorable.

Colocar a Baby Yoda en la cima de tu árbol le abre la puerta a la creatividad. Mientras que algunas personas prefieren simplemente ponerlo en la parte superior y dar por terminada la decoración, hay quienes usan sus brazos articulados para sostener algunos adornos. Otros incluso cuelgan una esfera del techo—a una corta distancia—y acomodan los brazos de Grogu para que parezca que está tratando de tomarla con ayuda de la Fuerza. Por otro lado, algunos decoradores le dan un toque navideño a Grogu poniéndole un gorro de Santa Claus o unos cuernos de reno. ¡Hay muchas formas de hacer a Baby Yoda la estrella de tu Navidad!

Si tienes un muñeco de Baby Yoda y un árbol de Navidad, ya tienes los ingredientes para ser parte de esta tendencia. Sigue leyendo para encontrar más inspiración navideña.

Los fans de Star Wars han cambiado los ángeles y las estrellas por Baby Yoda, convirtiéndolo en la estrella de los árboles de Navidad de 2020.

I LOVE IT, this is ours! pic.twitter.com/yYBOXFBa1r — Andrew (@ValContra) December 7, 2020

Had a similar idea… pic.twitter.com/sW0szaZ99q — Luke Cogliano (@LukeWithAnL) December 7, 2020

😍😍😍 baby yoda Christmas tree toppers pic.twitter.com/nB0NeNYIUG — Lanreu (@Lorenzo90) December 7, 2020

Nothing quite says Christmas like a Yoda tree topper! pic.twitter.com/dKMiIG3p08 — Dale (@Dale_MUFC_) December 10, 2020

