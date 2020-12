Esta bomba de chocolate caliente revela un bombón de Baby Yoda al derretirse

Nadie puede decirle que no a una taza de chocolate caliente. ¿Por qué no le das un toque extra de dulzura con una sorpresa inspirada en Baby Yoda? GALERIECANDY le ha dado un giro galáctico a las bombas de chocolate caliente con una “bola mágica de chocolate” protagonizada por el personaje más tierno de la serie The Mandalorian.

Por lo general, las bombas de chocolate calientes se componen de un huevo de chocolate relleno de bombones, pero esta versión es extradulce. En esta delicia para fans de Star Wars, el bombón (que tiene forma de “The Child”) hace su aparición una vez que el chocolate se derrite. Solo pon la bomba de chocolate en una taza, vierte leche caliente y espera a que la bomba reviente. El bombón de The Child flotará a la superficie para darle un toque especial a tu bebida. ¡El resultado es súper adorable!

Encuentra la bomba de chocolate caliente de Baby Yoda en Amazon.

Esta bomba de chocolate caliente revela a Baby Yoda cuando se derrite.

¡Este chocolate es demasiado lindo para beberlo!

