El heroico perro que detecta bombas en Ucrania recibe una medalla del presidente Zelenski

Los perros pueden ser muy, muy valientes cuando la situación lo amerita. Un cachorro llamado Patron (que significa “munición” en ucraniano) se ha convertido en un héroe nacional por ayudar al Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania a detectar y desactivar más de 200 explosivos rusos abandonados en áreas afectadas por la guerra. Recientemente, el Jack Russel terrier fue reconocido por sus esfuerzos con una medalla que le otorgó el mismísimo presidente Zelenski.

Patron y su humano, Mykhailo Iliev, quien forma parte del Servicio de Protección Civil, asistieron a una conferencia de prensa en Kiev el 8 de mayo. En la presentación también estuvo presente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien visitó Ucrania para debatir sobre la eliminación de las barreras comerciales durante un año. “En presencia del Sr. primer ministro, hoy premio a nuestros zapadores. En particular, un zapador pequeño pero muy famoso: Patron. Un perro que ayuda a limpiar nuestra tierra de las huellas de los ocupantes, y que también ayuda a educar a los niños sobre la seguridad en torno a las minas”, dijo Zelenski. “Debido a los invasores rusos, esta es ahora una de las tareas más urgentes: enseñar a los niños a reconocer y evitar objetos explosivos”.

Vestido con su uniforme oficial de chaleco negro, Patron parecía estar muy emocionado en el evento, moviendo la cola con entusiasmo durante la ceremonia. Fue recibido con una ronda de aplausos de los políticos y otros espectadores, mientras se le entregaba la medalla a su entrenador.

El joven perro fue entrenado para reconocer el olor de la pólvora al comienzo de la guerra, lo que finalmente lo ayuda a localizar las minas. Claramente, se ha tomado su nueva profesión muy en serio, ya que su presencia ha dado consuelo a los civiles dentro y fuera del país. Cuando Patron no está buscando explosivos, encuentra tiempo para ayudar a las personas en los hospitales como perro de terapia. ¡Es todo un héroe!

Patron received his recognition. Among those who save the lives of 🇺🇦 every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award “For Dedicated Work in the #UAarmy“. pic.twitter.com/mssSTlfIKW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022