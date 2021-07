Hombre se toma una tierna ‘selfie’ con un quokka, que luego no deja de seguirlo

En 2017, Campbell Jones, quien entonces tenía 21 años, salió de paseo en bicicleta con su novia por Rottnest Island. Ubicada frente a la costa del oeste de Australia, esta zona es famosa por su pintoresco paisaje costero, clima cálido y abundante vida silvestre, especialmente su población de quokkas. Con su adorable sonrisa y su personalidad curiosa, el quokka es conocido como “el animal más feliz de la Tierra”. Después de encontrarse con uno en el sendero para bicicletas, Jones pudo confirmar que lo son.

Cuando Jones vio a la curiosa criatura, se bajó de su bicicleta para tomarle una foto con su GoPro. El tierno quokka estaba feliz de posar para las fotos e incluso sonrió para una selfie. Sin embargo, cuando Campbell dio por terminada la improvisada sesión, vio que el travieso marsupial no estaba listo para despedirse. “Mientras caminaba de regreso a mi bicicleta, el quokka me siguió”, le dijo al periódico de Australia Occidental, Perth Now. “Dejé la GoPro y saltó hacia mí como diciendo ‘¡regresa!'”. Por suerte para nosotros, Campbell captó una imagen perfecta del quokka en pleno salto, que después compartió en Instagram.

Jones no es el primer visitante de Rottnest Island en tomarse una selfie con estos adorables animales. Dado que estas tiernas criaturas tienen pocos depredadores naturales, no le tienen mucho miedo a los humanos. Esto los hace muy accesibles y le permite a los visitantes de Rottnest Island que aman la fotografía (como Jones y el amante de los animales Allan Dixon) convivir con ellos. ¡Parece que es hora de reservar un viaje a Rottnest Island!

Campbell Jones y su novia salieron de paseo en bicicleta por Rottnest Island.

Mientras recorrían la costa en bicicleta, se encontraron con un amigable quokka.

Naturalmente, Campbell se detuvo para tomarse una selfie con la criatura.

Sin embargo, cuando se dio la vuelta para irse, la criatura lo persiguió, rogándole que no se fuera.

¡Nunca subestimes el amor entre un hombre y un quokka!

Campbell Jones: Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Campbell Jones para reproducir estas imágenes.

