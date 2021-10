Fotos inéditas de un gran fotógrafo de vida salvaje revelan la frágil belleza de la naturaleza

El fotógrafo sudafricano Chris Fallows lleva 30 años viajando por el mundo para documentar el reino animal. Desde tiburones blancos hasta elefantes africanos, Fallows ha fotografiado algunos de los animales más majestuosos del planeta. Ahora, el fotógrafo expone algunas de sus mejores imágenes con su colección The 11th Hour. La colección de fotografías inéditas plasma la belleza de estos animales y, al mismo tiempo, cuenta la historia de las presiones medioambientales a las que se enfrentan.

Fallows debutará una especial serie de fotos de ballenas cuando The 11th Hour se exponga en la prestigiosa Saatchi Gallery de Londres. En el marco de The Start Art Fair, Fallows presentará su obra en la galería del 13 al 17 de octubre de 2021. En el corazón de la colección está Leviathan, una fotografía que destaca la belleza y la simetría de la aleta caudal de una ballena jorobada.

“En vez de dejar que la ballena levantara la cola mientras nadaba alejándose de la cámara, mi reto era conseguir que la ballena jorobada se sintiera lo suficientemente cómoda como para que no solo nadara directamente hacia mí, sino también a un par de metros de mí antes de que levantara su enorme aleta caudal por encima del horizonte, lo que me permitía retratarla desde un ángulo muy bajo y amplio”, comparte. “La ballena lo hizo con una exquisita simetría entre su aleta caudal y el mar, que al combinarse con las nubes y el océano creó una obra que difícilmente superaré. Mi objetivo es solo producir fotos que superen o que se codeen con las mejores, y creo que esta obra hace justicia a la enormidad y sensibilidad de estos gigantes gentiles”.

Esta es solo una de las muchas historias increíbles que Fallows cuenta a través de sus imágenes. Como fotógrafo de vida salvaje, lleva mucho tiempo viendo y experimentando de primera mano lo que ocurre en el mundo natural. Así, sintió que era su deber hacer llegar esas historias al público.

“He visto todo lo que queda; he caminado con varios de los 300 elefantes con supercolmillos que quedan en el este de África, he contemplado a los dos millones de ñus que migran por el Serengetti y me he sentado entre muchos cientos de ballenas jorobadas que se alimentan a mi alrededor”, cuenta Fallows a My Modern Met. “Todos estos espectáculos increíbles siguen existiendo y tenemos que hacer lo posible para que sigan existiendo. Con la COP26 a la vuelta de la esquina y considerando que hoy todo el mundo habla sobre el calentamiento global, la sostenibilidad y la conservación, no hay mejor momento para destacar la urgencia de la situación y asegurarnos de que no tengamos que contarle a nuestros hijos todo lo que solía haber aquí”.

Algunas de sus experiencias incluyen una escena en Zimbabue, donde un elefante—una especie que a menudo es cazada a causa de sus colmillos—reposa bajo una higuera, otra especie amenazada que está perdiendo la batalla contra la tala ilegal. También está una escena tranquila de un gran tiburón blanco, que parece flotar entre la tierra y el cielo. Esta visión relajada del depredador contrarresta la idea preconcebida de violencia que suele tener el público.

Las fotografías, que están a la venta como ediciones limitadas, son parte del cambio que Fallows desea ver en el mundo. “Los fondos recaudados con la venta de mis obras de edición limitada se destinarán a la compra de terrenos en África para su rehabilitación”, comparte. “Sé que si podemos proteger el hábitat siempre hay una posibilidad de proteger la vida salvaje. También donamos el 10% de todas nuestras ventas a organizaciones como WildAid, Bush Life y el Zambezi Elephant Fund (ZEF), organizaciones que sí están marcando la diferencia”.

La exhibición The 11th Hour del fotógrafo Chris Fallows retrata a la vida salvaje del mundo en entornos que también están sufriendo grandes cambios.

Estas fotos inéditas se expondrán en la Saatchi Gallery de Londres con motivo de The Start Art Fair.

My Modern Met obtuvo permiso de Chris Fallows para reproducir estas imágenes.