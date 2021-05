20 Documentales sobre arquitectos famosos y arquitectura extraordinaria

Muchos grandes diseñadores empezaron sus carreras aprendiendo sobre los pioneros que les precedieron. Por ello, My Modern Met recopiló algunos de los mejores documentales de arquitectura para ayudarte a encontrar algo de inspiración.

Algunas de estos documentales son protagonizadas por arquitectos famosos que creemos que reconocerás. Otros exploran temas en específico sobre el campo de la arquitectura como Microtopia, que explora ideas sobre alternativas de vivienda, o First Earth: Uncompromising Ecological Architecture, que documenta el enfoque de “volver a lo básico” en el el diseño ambiental.

Sin importar lo que quieras aprender y lo que te inspire, creemos que encontrarás el documental ideal para tus noches de películas en estos 20 documentales para arquitectos y amantes de la arquitectura. La disponibilidad de subtítulos y audio en español depende de la plataforma en la que esté el documental (¡pero es una gran oportunidad para practicar tu inglés!).

Aquí tienes 20 documentales que los arquitectos y amantes de la arquitectura no pueden perderse.

Abstract

Por qué debes verlo: Abstract: The Art of Design (Abstract: el arte del diseño) es una serie documental de Netflix que presenta a grandes personajes de muchos ámbitos del diseño. Cada episodio nos acerca a un diseñador de renombre mundial de un campo diferente. La primera temporada incluye ilustración, diseño de calzado, escenografía, diseño automotriz, diseño gráfico, fotografía, diseño de interiores y, por supuesto, arquitectura.

Dónde verlo: Incluido en tu suscripción de Netflix (Estados Unidos, América Latina y España)

Álvaro Siza: Transforming Reality

Por qué debes verlo: Álvaro Siza: Transforming Reality (Álvaro Siza: transformando la realidad) te presenta la increíble obra de Álvaro Siza. Es conducido por el historiador Kenneth Frampton mientras el dúo analiza 15 de los edificios más influyentes del arquitecto portugués. Ya sea que conozcas el trabajo de Siza o si solo deseas escuchar lo que un gran diseñador dice sobre la arquitectura, este documental te inspirará a poner manos a la obra.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $3.99 (Estados Unidos)

Architecture of Infinity

Por qué debes verlo: Este documental se diferencia de muchos de los demás de nuestra lista porque no se centra en el trabajo de un arquitecto en particular. En Architecture of Infinity, el cineasta Christoph Schaub explora las cualidades espirituales de la arquitectura y las artes creativas a través de conversaciones con arquitectos legendarios como Peter Zumthor, Peter Märkli y Álvaro Siza Vieira. También incluye a los artistas James Turrel y Cristina Iglesias y al baterista Jojo Mayer. A través de este enfoque multidisciplinario, Schaub presenta un diálogo inspirador sobre arquitectura, diseño y lo maravilloso del entorno construido. Una cinta obligada para todos los arquitectos y amantes de la arquitectura.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $4.99 (Estados Unidos) o en Vimeo por $4.99 (América Latina y España)

Big Time

Por qué debes verlo: Bjarke Ingels es uno de los arquitectos más influyentes de nuestra época. El documental Big Time de Kaspar Astrup Schroder presenta algunos de los mejores proyectos de este “arquitecto estrella” y su estética de diseño. Si no sabes mucho sobre Ingels, te sorprenderás al conocer su actitud juguetona hacia el diseño o que originalmente quería ser dibujante. Es una gran película para diseñadores que desean aprender más sobre una celebridad de la arquitectura.

Dónde verlo: Réntalo en YouTube por $3.99 o cómpralo en Amazon por $9.99 (Estados Unidos)

Charles & Ray Eames: The Architect and the Painter

Por qué debes verlo: Puede que los Eames sean la pareja más conocida de la historia del diseño. Su diseño más popular es la famosa silla Eames, que todavía se puede encontrar en los hogares y oficinas de los fanáticos del diseño en todas partes, aunque este dúo tiene un portafolio de trabajo mucho más amplio. En Charles & Ray Eames: The Architect and the Painter (Charles y Ray Eames: el arquitecto y la pintora) conoceremos a profundidad la arquitectura, los juguetes, los muebles y el diseño gráfico que hicieron que la pareja Eames sean una gran influencia en el diseño moderno.

Dónde verlo: Incluido con tu membresía de Amazon Prime (Estados Unidos) o velo gratis en YouTube (América Latina y España)

Citizen Architect: Samuel Mockbee and the Spirit of the Rural Studio

Por qué debes verlo: Aunque todos los programas de estudio de arquitectura están diseñados para enseñar a los estudiantes cómo diseñar y construir edificios, el programa Rural Studio de la Universidad de Auburn adoptó un enfoque radical hacia la educación arquitectónica y la justicia social. Samuel Mockbee fundó el programa de diseño/construcción para hacer dos cosas: 1) crear viviendas para una comunidad rural marginada en Alabama y 2) enseñar a los jóvenes a convertirse en “arquitectos ciudadanos”. Citizen Architect: Samuel Mockbee and the Spirit of the Rural Studio (Arquitecto ciudadano: Samuel Mockbee y el espíritu de Rural Studio) documenta los increíbles diseños de Rural Studio, el cambio que hizo en la vida de las personas y cómo el influyente Samuel Mockbee lo hizo posible.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $2.99 (Estados Unidos), o réntalo en Vimeo por $5.99. (América Latina y España)

Citizen Jane: Battle for the City

Por qué debes verlo: Sabemos que las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en la arquitectura y que su influencia a veces es olvidada o menospreciada. City Dreamers nos presenta a cuatro arquitectas que revolucionaron el mundo del diseño: Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander y Denise Scott Brown. Este documental es una gran oportunidad para conocer a las mujeres involucradas en importantes proyectos como el Edificio Seagram y el libro Learning from Las Vegas.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $3.99 (Estados Unidos)

Eero Saarinen: The Architect Who Saw the Future

Por qué debes verlo: El arquitecto finlandés Eero Saarinen es responsable de muchos proyectos legendarios en el campo del diseño. Sus proyectos más importantes incluyen el Arco Gateway de St. Louis y el Hotel TWA. En Eero Saarinen: The Architect Who Saw the Future, conoceremos a profundidad el estilo de diseño neofuturista de Saarinen y cómo se especializó en la intersección de la arquitectura y la ingeniería. Nuestra parte favorita de este documental son los videos de alta calidad que muestran los detalles de los grandes proyectos de Saarinen.

Dónde verlo: Réntalo en YouTube por $3.99 (Estados Unidos)

First Earth: Uncompromising Ecological Architecture

Por qué debes verlo: Este documental no se centra en el trabajo de una persona en particular, sino que documenta una variante del diseño: el “diseño ecológico”. En First Earth: Uncompromising Ecological Architecture (First Earth: Arquitectura ecológica intransigente), aprenderás más sobre un estilo de construcción antiguo que tendría un menor impacto en el planeta y llevaría a una forma de vida más saludable. Este llamado a regresar a lo básico te ayudará a comprender lo que realmente significa la arquitectura verde y por qué es tan importante en el mundo de hoy. Si quieres ser un diseñador más responsable con el ambiente, o si simplemente deseas aprender sobre el buen diseño ecológico, este documental es imperdible.

Dónde verlo: Velo gratis en Films for Action o YouTube

First Person Singular: I.M. Pei

Por qué debes verlo: El arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, más conocido como I.M. Pei, es uno de los arquitectos más influyentes de los siglos XX y XXI. Por ejemplo, es la mente detrás de proyectos icónicos como la Biblioteca Presidencial JFK y la icónica pirámide de vidrio gigante ubicada afuera del Louvre. First Person Singular: I.M. Pei documenta los proyectos más importantes del arquitecto y los elementos de su estilo de diseño.

Dónde verlo: Velo gratis en YouTube (Estados Unidos, América Latina y España)

Frank Lloyd Wright

Por qué debes verlo: Frank Lloyd Wright es considerado el arquitecto estadounidense más importante de la historia. Entonces, tiene sentido que un documental sobre su vida y obra sea el documental más largo de esta lista. Frank Lloyd Wright es una serie de dos partes disponible producido por PBS que cubre los proyectos más icónicos diseñados por este arquitecto, su creación del primer estilo arquitectónico estadounidense y las trágicas historias de su vida, como el asesinato de su familia y destrucción de su amado Taliesin. Este documental es la serie perfecta para aquellos que buscan aprender más sobre esta influyente figura de diseño.

Dónde verlo: Velo gratis con una subscripción de THIRTEEN Passport de PBS (Estados Unidos) o velo gratis en español en YouTube (América Latina y España)

How Much Does Your Building Weight, Mr. Foster?

Por qué debes verlo: El arquitecto británico Sir Norman Foster es uno de los mejores arquitectos contemporáneos y ha trabajado en algunos de los proyectos más importantes del mundo. How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster? (¿Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster?) cubre su carrera desde sus humildes comienzos en Manchester, Inglaterra. Conocerás sobre las historias detrás de algunos de los edificios más conocidos de Foster y aprenderás datos clave sobre sus diseños. Además, creemos que disfrutarás las imágenes de los detalles de estos edificios icónicos.

Dónde verlo: Velo gratis en Pluto TV (Estados Unidos) o en YouTube (América Latina y España)

Louis Sullivan: The Struggle for American Architecture

Por qué debes verlo: Gran parte del diseño contemporáneo que amamos fue influenciado por Louis Sullivan. Este arquitecto es considerado el padre del rascacielos y acuñó el mantra de los creadores modernistas: “la forma sigue a la función”, aunque podrías argumentar que el mérito pertenece al antiguo arquitecto Vitruvio. Louis Sullivan: The Struggle for American Architecture (Louis Sullivan: La lucha por la arquitectura estadounidense) es una gran película para aquellos interesados ​​en la historia de la arquitectura y quienes tengan curiosidad por la búsqueda de una estética arquitectónica en Estados Unidos. También aprenderás mucho sobre Frank Lloyd Wright, y cómo trabajar con Sullivan pudo haber influido en él y en el primer estilo arquitectónico netamente estadounidense.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $2.99 (Estados Unidos) o velo gratis en YouTube (América Latina y España)

Microtopia

Por qué debes verlo: Si te interesa el fenómeno de las casas diminutas, el minimalismo u otras formas alternativas de vivienda, Microtopia te encantará. El documental explora los extremos de la vida simple a través de hogares que enfatizan la portabilidad y la flexibilidad. Creemos que este documental cambiará lo que piensas la vida en miniatura con proyectos únicos y grandes historias de personas que se preguntan qué significa encontrar un hogar.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $1.99 (Estados Unidos)

My Architect: A Son's Journey

Por qué debes verlo: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir a la sombra de un padre famoso? El director Nathaniel Kahn sabía que su padre, Louis Kahn, era un arquitecto de renombre mundial, pero expresa que casi no lo conocía como padre. My Architect: A Son’s Journey (Mi arquitecto: el viaje de un hijo) te sumerge en el pasado de Louis Kahn mientras su hijo intenta comprender su vida y su legado. Si bien aprendemos mucho sobre Kahn y su diseño, el documental se centra más en un retrato personal del famoso arquitecto.

Dónde verlo: Velo gratis en YouTube (Estados Unidos, América Latina y España)

The Pruitt-Igoe Myth

Por qué debes verlo: El notorio edificio Pruitt-Igoe a menudo es considerado el mayor fracaso de la vivienda pública. El diseño del proyecto tenía 33 torres segregadas de 11 pisos que literalmente se traducen en “Blanco y Negro”. Cuando el proyecto se completó en 1954, fue aclamado como un gran éxito y una solución al problema moderno de proporcionar viviendas en ciudades en crecimiento. A pesar de la enorme financiación proporcionada por el gobierno federal, los edificios se deterioraron y cayeron en el caos solo 10 años después de su finalización. Asesinatos, agresiones sexuales, drogas, violencia de pandillas y prostitución plagaron las viviendas hasta que todo el complejo fue demolido, después de albergar a residentes durante menos de dos décadas. The Pruitt-Igoe Myth (El mito de Pruitt-Igoe) cubre el proyecto histórico, las razones de su decadencia y las diferentes aristas de la historia. Este documental es más que una simple lección de historia, es una lección importante sobre diseño y vivienda pública que sigue siendo relevante en las conversaciones sobre vivienda en la actualidad.

Dónde verlo: Velo gratis en Pluto TV (Estados Unidos)

REM

Por qué debes verlo: Rem Koolhaas es un arquitecto muy ocupado. Ha diseñado edificios y estructuras impresionantes en todo el mundo y ha cambiado la faz de la arquitectura. REM es un adelanto de la vida de este influyente diseñador mientras viaja por el mundo para encontrar soluciones a problemas difíciles a través de los edificios. La película se cuenta desde la perspectiva de su hijo, Tomas Koolhaas, mientras documenta las conversaciones y actividades detrás de cámaras de su padre. Si te interesa aprender más sobre este famoso “arquitecto estrella”, REM presenta una gran perspectiva interna de su vida y metodología de diseño.

Dónde verlo: Velo gratis con tu membresía Amazon Prime (América Latina) o réntalo en Amazon por $3.99 (Estados Unidos)

Renzo Piano: The Architect of Light

Por qué debes verlo: Renzo Piano: The Architect of Light es otro gran documental para diseñadores o amantes de la arquitectura que buscan aprender de los maestros. Piano es uno de los diseñadores italianos más famosos del mundo y su trabajo está perfectamente documentado por el influyente director Carlos Saura. También echarás un vistazo al interior de la galería de arte Centro Botín en Santander, España.

Dónde verlo: Incluido en tu suscripción de Amazon Prime o réntalo en YouTube por $3.99 (Estados Unidos)

Zaha Hadid: An Architect, A Masterpiece

Por qué deberías verlo: Si buscas documentales sobre una figura revolucionaria, Zaha Hadid: An Architect, A Masterpiece (Zaha Hadid: una arquitecta, una obra maestra) es un gran punto de partida. Zaha Hadid fue una de las arquitectas más reconocidas del siglo XXI. Su inesperada muerte a los 65 años sacudió el mundo de la arquitectura y truncó su increíble carrera. Su legado continúa hoy y su firma, Zaha Hadid Architects, sigue siendo una de las principales firmas de arquitectura del mundo. Este documental explora algunos de sus proyectos más conocidos y su estética de diseño, que le valió pasar a la historia como una de las más grandes.

Dónde verlo: Réntalo en Amazon por $2.99 (Estados Unidos)

