Músico malauí toca un bajo casero hecho de una botella de vidrio y un palo

Si alguna vez creaste instrumentos musicales de cartón durante tu infancia, seguro recuerdas que, aunque eran muy divertidos, el sonido no estaba ni cerca del una guitarra o batería real. No obstante, el músico malauí Gasper Nali nos ha mostrado que algunos instrumentos caseros pueden producir sonidos impresionantes. Nali toca un instrumento llamado Babatoni, un bajo hecho a mano de tres metros de largo con una sola cuerda y hecho de una botella vacía y un palo.

Nali describe su sonido como “los ritmos afro originales más hermosos y pegajosos posibles”. Y, como podemos ver en sus videos, su descripción es bastante acertada. Al verlo escuchar y tocar el Babatoni y un bombo de piel de vaca, es inevitable mover los pies a su ritmo. Los acordes que toca, junto con el ritmo de la batería, suenan casi como punk.

Además de tocar ambos instrumentos, Nali también canta en chichewa, el idioma nacional de Malaui. En una canción en particular llamada Abale Ndikuwuzeni, las letras de Nali describen problemas culturales en su país. Traducidas, las canciones dicen: “Gente, hoy quiero contarles todo / Gente, quiero contarles todo ahora /…/ Lo que me sorprendió, en todo Malaui / Lo que he visto en Nkhata Bay / Los niños pequeños ahora abandonan la escuela / Los niños pequeños hoy conocen a los hombres / Los niños pequeños están casados ​​hoy en día /; Los niños pequeños de 9 años tienen bebés, ¡Mayiwe!”.

Al poner los problemas de Malaui bajo los reflectores, las canciones de Nali hacen que los miembros de su comunidad se sientan identificados, creando una sensación de unidad. En el video de una canción llamada Satana Lero Wapezeka Ndiwe Edzi, un grupo de niños aparece bailando en el fondo mientras se secan tras nadar en un lago.

A continuación, escucha las canciones de Nali y apoya su trabajo comprando su música en Bandcamp.

El músico malauí Gasper Nali es conocido por tocar el Babatoni, un bajo hecho a mano de tres metros de largo con una sola cuerda.

Gasper Nali: Bandcamp

h/t: [Reddit]

Artículos relacionados:

Músicos tocan heavy metal con instrumentos tradicionales de Mongolia

Singular cover de ‘Africa’ de Toto con instrumentos tradicionales japoneses

Una bandada de aves se convierte en banda de rock en una habitación llena de guitarras eléctricas