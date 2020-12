Mira a Dua Lipa tocar un Tiny Desk Concert desde su casa

Debido a la pandemia de COVID-19, la mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa—hasta los músicos. Los Tiny Desk Concert de NPR también se han vuelto remotos, con lo que muchos artistas han grabado conciertos íntimos desde sus hogares. El último recital casero en llegar a nuestras pantallas es el de la cantante inglesa Dua Lipa. “Si bien no podemos grabar nuestros Tiny Desk Concerts en las oficinas de NPR en D.C. durante la pandemia, nuestra serie ‘home' nos ha dado la oportunidad de que megaestrellas globales como Dua Lipa traigan su ritmo desde Londres”, dijo el equipo de NPR.

Dua Lipa saltó a la fama con el lanzamiento de su primer disco en 2017; pero como la mayoría de los artistas, su carrera se ha visto algo afectada por la pandemia. Su disco Future Nostalgia fue lanzado a principios de la pandemia, su tour fue cancelado, y ella y su banda no han podido practicar como lo hacían antes. En compañía de un bajista, un guitarrista y cuatro coristas, su Tiny Desk Concert ha sido su único “concierto” juntos desde el inicio de la pandemia, por lo que fue algo muy especial para ellos.

Grabado en un estudio “casero” en Londres, Lipa y su banda tocan en un entorno íntimo y cálido. Este set incluye varias canciones de Future Nostalgia, como Levitating, Pretty Please, Don’t Start Now y Love Again, una canción sobre “llamar cosas buenas a tu vida cuando las cosas no van del todo bien”.

Mira el Tiny Desk Concert de Dua Lipa a continuación.

Mira a Dua Lipa tocar un Tiny Desk Concert de NPR desde su casa.

