The Flaming Lips dieron un concierto con sana distancia para un público en burbujas de plástico

View this post on Instagram A post shared by Wayne Coyne (@waynecoyne5) on Oct 17, 2020 at 2:22am PDT

Antes de la pandemia de COVID-19, la idea del distanciamiento social hubiera parecido algo inimaginable. Sin embargo, la “nueva normalidad” ha provocado que muchos de nosotros tengamos que adaptarnos a un mundo en el que estar cerca de otras personas es un riesgo para la salud. Desafortunadamente, esto significa que los conciertos han sido cancelados o pospuestos. No obstante, la banda de rock The Flaming Lips ha encontrado una forma de llevar a cabo conciertos mientras se mantienen a sí mismos y al público a salvo.

The Flaming Lips se presentó en The Criterion, un recinto en Oklahoma City (su cuidad natal) principios de mes, pero no fue un concierto cualquiera. La banda—y todos los miembros del público—estuvieron dentro de burbujas individuales de plástico. El lugar suele tener capacidad para 3,500 personas, pero en esta ocasión recibió a 100 personas en sus respectivas burbujas. El concierto fue parte de la grabación de un video musical, y la idea fue concebida por el líder de la banda, Wayne Coyne, a principios de la pandemia. “Hice un dibujito… de un concierto de The Flaming Lips en 2019, en el que soy la única persona en la burbuja espacial, y todos los demás están normales”, Coyne le dijo a CNN. “Después hice otro dibujo de The Flaming Lips dando un concierto en 2020. Es el mismo escenario, pero yo estoy en una burbuja, al igual que todos los demás”.

Esta no es la primera vez que The Flaming Lips ha usado “burbujas espaciales” en sus conciertos; incluso dieron una presentación para la serie Tiny Desk Concert dentro de estas esferas plásticas. Antes de la pandemia, esta idea solo parecía excéntrica. Sin embargo, a media que el COVID-19 continúa propagándose, es inevitable preguntarse si es una alternativa práctica para el futuro cercano. “Me gusta cómo se ve esto, porque puedes emocionarte tanto como quieras, puedes gritar tanto como quieras, simplemente no puedes infectar a la persona que está a tu lado, no importa lo que olvides, lo emocionado que estés”, dice Coyne. “Esa barrera sigue ahí, ellos están protegidos y tú estás protegido… esa parte es lo que realmente sentimos que fue un éxito”.

Aunque se trata de una gran idea, no podemos esperar al día en que podamos bailar juntos otra vez, sin las burbujas de plástico.

View this post on Instagram A post shared by Wayne Coyne (@waynecoyne5) on Oct 13, 2020 at 9:03am PDT

View this post on Instagram A post shared by Wayne Coyne (@waynecoyne5) on Oct 3, 2020 at 3:19pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Wayne Coyne (@waynecoyne5) on Sep 11, 2020 at 6:47pm PDT

