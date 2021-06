Las flores de azúcar de esta talentosa chef de repostería son tan detalladas que parecen de verdad

Estas flores parecen haber sido tomadas de un hermoso jardín, pero en realidad son decoraciones de pastel. La chef repostera Alexandria Murray (de Finespun Cakes) es una experta en esculpir flores de azúcar tan detalladas que parecen de verdad. ¡Son el toque perfecto para sus pasteles de boda!

Murray descubrió las flores de azúcar cuando tenía 19 años, durante un año sabático de la escuela de arte. Quedó hipnotizada por sus formas y decidió aprender cómo hacerlas usando libros y tutoriales en línea. “Podía hacerlas todos los días y nunca me aburría porque siempre hay más detalles que agregar o una nueva flor que crear”, le dice a My Modern Met. Decidió seguir su pasión; y después de graduarse del programa Patisserie de Le Cordon Bleu en París, Murral trabajó como pasante en Bonnie Gordon College of Confectionary Arts en Toronto. Ahí, aprendió todo lo que necesitaba saber para comenzar su propio negocio de pasteles, y hoy en día le enseña a otros aspirantes a artistas de pasteles cómo crear sus famosas flores de azúcar.

Murray esculpe cada flor realista con azúcar glass y usa gomas comestibles para agregar estructura. Su receta también incluye merengue en polvo y gelatina para mayor estabilidad. Cada flor de azúcar realista tarda al menos dos días en prepararse, pero algunas piezas más complejas pueden tardar hasta una semana. Después de esculpirlos, Murray espolvorea cada pétalo con pigmento comestible para lograr tonos suaves y realistas. “Hay un tiempo de secado entre las capas de pétalos y se deben agregar diferentes colores en ciertas etapas de la flor”, explica Murray. “Sin mencionar los toques finales como cálices y polen para que realmente cobren vida”.

Desde rosas de azúcar hasta claveles de pasta de goma, cada flor comestible está esculpida a mano para imitar la textura, la forma y el color de su contraparte real. Cada pétalo aterciopelado es increíblemente delgado e incluso tiene venas y crestas realistas. Murray crea todo tipo de flores, pero a ella le gusta más hacer flores tropicales. “Son tan vibrantes y los pétalos también tienen formas interesantes”, dice ella. “Corto a mano pétalos para flores más oscuras porque nadie ha creado las herramientas para hacerlas todavía, así que improviso y hago las mías”. Agrega: “¡Amo cualquier flor que me ponga a prueba!”

Las flores de azúcar de Murray son 100% aptas para alimentos, pero también se pueden guardar como recuerdo. ¡Si se guardan correctamente, las flores de azúcar pueden durar para siempre!

Echa un vistazo a algunas de las flores de azúcar de Murray a continuación y ve más de sus increíbles pasteles en Instagram. Si quieres intentar hacer flores comestibles, puedes unirte a su curso en línea (en inglés).

La chef de repostería Alexandria Murray (de Finespun Cakes) crea flores de azúcar increíblemente realistas con azúcar glass y goma comestible.

Cada flor para pastel es esculpida a mano e imita la textura, la forma y el color de su contraparte real.

Murray los coloca encima de sus pasteles de boda de varios niveles para lograr un hermoso efecto floral.

Mira el brillante proceso de Murray para hacer rosas comestibles:

