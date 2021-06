Fotógrafo replica exactamente su boceto en una increíble imagen de un eclipse

En la astrofotografía—y en particular la fotografía de eclipses—todo depende de unos pocos minutos. Tomar la foto perfecta a menudo requiere de una investigación detallada y de una extensa planificación que tiene lugar en las semanas, e incluso meses, antes de un gran evento. El fotógrafo Julian Diamond sabe muy bien lo difícil que puede ser conseguir una buena toma de un eclipse. Diamond, que reside en el valle del Hudson en Nueva York, se volvió famoso por su foto de 2018 de la luna llena centrada detrás de una torre de incendios. Ahora, decidió utilizar este mismo punto de referencia para celebrar el más reciente eclipse solar parcial.

El trabajo de Diamond se hizo viral una vez más; esta vez, porque compartió la foto del boceto de su composición junto a la foto final, que coincide a la perfección. La atención que generó su tuit demuestra lo mucho que le interesa al público saber más sobre el funcionamiento de este tipo de fotografía. Para Diamond, la atención fue una buena recompensa por su arduo trabajo fotografiando la torre de incendios junto a diferentes cuerpos celestes.

Esta vez, la simetría perfecta no iba a ser posible, así que Diamond tuvo que pensar bien su composición. “Quería que la parte abierta del eclipse—los ‘cuernos'—enmarcara la torre, en lugar de dirigir la mirada hacia el borde del encuadre”, explica Diamond a My Modern Met. “Por último, era importante para mí que el Sol se viera más grande en el encuadre, en relación con la torre, que la Luna en las fotos anteriores. Aunque habría menos detalles en la torre debido a la distancia, me pareció crucial comunicar visualmente la inmensa diferencia de magnitud entre los dos objetos”.

Encontrar el punto de observación perfecto le llevó algún tiempo, ya que Diamond pasó meses explorando torres de incendios en la región para poder conseguir la toma que quería. Aunque esperaba hallar un punto de observación amplio que permitiera hacer correcciones, no había buenos candidatos a pocas horas de su casa. Así que volvió a su torre local favorita, que aparece en su foto de 2018. Para poder acceder a la ubicación, tuvo que obtener un permiso especial para entrar en el parque fuera de horario. Ya con eso, pudo entrar y ejecutar su visión.

Al final, el mayor reto fue la intensa exploración. “Las imágenes por satélite son buenas para descubrir los claros obvios, pero las pequeñas aberturas en el paisaje, como la que yo exploté, suelen identificarse únicamente mediante la exploración física”, explicó. “Saber que la vista está ahí, tentadoramente cerca pero oscurecida por unas pocas capas de árboles, es frustrante. Por supuesto, debería haber abandonado esta composición después de mi primer día infructuoso en el lugar y empezar a trabajar en un plan alternativo. Y más aún en el segundo día de exploración. Pero los eclipses al amanecer son muy raros en cualquier lugar, y yo quería que esta toma fuera inequívocamente mía, así que tuve que seguir adelante”.

Todo su arduo trabajo dio frutos, ya que una vez más su foto se hizo viral. Su fotografía demuestra que incluso los eclipses parciales pueden dar lugar a imágenes impresionantes. Ahora solo tenemos que esperar al próximo gran acontecimiento celeste para ver qué es lo siguiente que se le ocurre.

Un tuit del fotógrafo Julian Diamond que muestra su boceto y la foto final de un eclipse parcial se ha hecho viral.

The plan The shot pic.twitter.com/aIvQ9K5KxZ — Julian Diamond (@juliancd38) June 10, 2021

Diamond pasó meses buscando el lugar perfecto desde donde tomar la foto, que acabó siendo una pequeña abertura entre los árboles.

Su secuencia de fotos muestra el eclipse elevándose lentamente hasta su posición.

Esa torre de incendios forestales es su accesorio favorito para su astrofotografía.

