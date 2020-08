Estas increíbles fotos de libélulas ofrecen una inusual mirada a su delicada belleza

El profesor de astronomía Pieter van Dokkum tiene una pasión especial por la fotografía. En particular, ama fotografiar libélulas. Por ello, este maestro de la Universidad de Yale decidió publicar un libro de fotografía, titulado Dragonflies: Magnificent Creatures of Water, Air, and Land (Libélulas: magníficas criaturas de agua, aire y tierra). A lo largo de casi 200 páginas, Van Dokkum lleva al lector a un viaje a través del ciclo de vida de estos mágicos insectos.

Parte de la orden Odonata, estas criaturas aladas están presentes en todos los continentes excepto la Antártida. Con más de 3,000 especies diferentes, las libélulas son miembros de un antiguo grupo que data de la época de los dinosaurios. Por mucho tiempo, estos insectos han sido una fuente de fascinación para Van Dokkum, y este amor que se remonta a su infancia. “Cuando tenía ocho años ya escribía sobre la metamorfosis de las libélulas como ‘una de las cosas más hermosas para observar en la naturaleza' “, le dice a My Modern Met. Esta pasión solo creció con el tiempo.

Para capturar el ciclo de vida de la libélula para su libro, Van Dokkum viajó a 50 sitios diferentes en Estados Unidos y Europa. El resultado es una mirada a estas delicadas criaturas que rara vez han sido fotografiadas. La ventana para documentarlas es corta; las libélulas adultas solo viven unos meses y el tiempo era esencial. “Las libélulas se vuelven más hermosas entre más de cerca las veas”, explica. “Esto realmente me motivó a acercarme lo más posible y documentar todos los aspectos de su ciclo de vida”.

La paciencia fue clave para tomar fotografías de estas criaturas y Van Dokkum estaba bien preparado. Acostumbrado a pasar tiempo sumergido en el estanque de su casa en Connecticut observando libélulas, el fotógrafo pudo anticipar sus comportamientos. Y al capturar sus ubicaciones en diferentes momentos del día, pudo obtener una imagen completa de sus vidas, lo que demuestra que su arduo trabajo y dedicación valieron la pena.

Dragonflies: Magnificent Creatures of Water, Air, and Land ya está disponible en Amazon.

El profesor de astronomía Pieter van Dokkum tiene un amor especial por los insectos y, en particular, las libélulas.

Su libro nos ofrece un vistazo al ciclo de vida de estas delicadas criaturas aladas.

