Descarga gratis decenas de recetas mexicanas de 200 años de antigüedad

La Universidad de Texas en San Antonio busca reunir diversas perspectivas sobre la cocina mexicana para una audiencia global. Partiendo de una colección digitalizada de 2,000 libros de cocina mexicana, los archivistas de las Biblioteca de Colecciones Especiales de UTSA están compilando recetas en una serie de tres libros de cocina que han llamado Recetas: Cooking in the Time of Coronavirus (“Recetas: cocinando en los tiempos del coronavirus”). La serie reconoce que las recetas están investidas de un significado cultural y familiar, y que los libros de cocina pueden convertirse en escenarios para refutar construcciones culturales y nacionales.

El primer volumen, Postres: guardando lo mejor para el principio, compila postres mexicanos clásicos. Cada receta de la colección digitalizada fue extraída de la Colección de Libros Raros, y el libro de cocina más antiguo data de 1789. Elegidas y transcritas por los bibliotecarios y archivistas de UTSA, el formato de algunas de las recetas difiere de aquellas usadas por chefs hoy en día, ya que no incluyen listas de ingredientes o medidas exactas. Por ello, los creadores del volumen escriben: “Te animamos a que veas estas instrucciones como oportunidades para adquirir una sensación intuitiva hacia tu comida. Con un poco de experimentación, tendrás tu propia especialidad secreta”.

Los lectores pueden aprender a hacer arroz con leche con una receta publicada en 1831, aunque de acuerdo con la receta deben aprender a calcular “cuando esté a medio cocer”. De forma similar, una receta de churros de un manuscrito inédito de 1928 usa “partes” para describir las proporciones de los ingredientes. En el emotivo prefacio de este mini-libro de cocina, el chef y restaurantero Rico Torres escribe que “un sentido renovado de autosuficiencia ha llevado al resurgimiento del cocinero casero”. Revivir recetas antiguas puede ayudar a fomentar esta autosuficiencia al mismo tiempo que fomenta la alegría de la experimentación.

Uno de los elementos más fascinantes de esta compilación es que muchas de las colecciones de recetas que resguarda UTSA están escritas a mano. Sin embargo, elementos como una caligrafía elaborada, palabras antiguas y el desgaste del papel pueden complicar la lectura de estos documentos. De cualquier forma, los dibujos hechos por dueños antiguos y manchas ocasionadas por aventuras culinarias muestran lo importante que es un libro físico. En un esfuerzo por llevar estos textos originales a una audiencia más amplia, los bibliotecarios están en proceso de digitalizar estos textos, que pueden ser vistos en línea. Ya sea que busques reconectar con una tradición familiar o aprender algo nuevo, estos libros de cocina nos acercan al extraordinario mundo de la gastronomía mexicana.

Postres está disponible como un pdf que puedes descargar gratis. Los siguientes dos títulos de la serie, dedicados a bebidas y platos fuertes, serán lanzados pronto.

La colección de libros raros de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) contiene 2,000 libros de cocina mexicana. Los bibliotecarios y archivistas exploraron estos textos para crear la compilación Postres.

Muchos manuscritos están decorados con dibujos.

El documento más antiguo en la Colección de libros de cocina mexicana data de 1789.

