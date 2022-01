Madre da a luz en Nochevieja y sus gemelos nacen en años diferentes

En los primeros días de enero, las noticias suelen presentarnos al primer bebé nacido en el nuevo año, pero este 2022 la magia se duplicó. El mundo ahora le da la bienvenida a un par de mellizos nacidos con 15 minutos de diferencia en un hospital de California. ¿La mejor parte? ¡Nacieron en días diferentes e incluso en meses y años diferentes! Suena como el comienzo de un problema de matemáticas o un acertijo, pero es una historia real.

Cuando Fatima Madrigal y Robert Trujillo dieron la bienvenida a sus dos bebés en la víspera de Año Nuevo, no tenían idea de que sus hijos tendrían una historia tan peculiar. Nacidos en el Natividad Medical Center, Alfredo llegó al mundo a la 1:45 p.m. el 31 de diciembre de 2021. Exactamente 15 minutos después, al filo de la media noche, Madrigal dio a luz a Aylin, cuando ya era 1º de enero de 2022. “Me parece una locura que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños”, Madrigal dijo sobre el nacimiento. Me sorprendió y me alegró que llegara a la medianoche”. Los gemelos se irán a casa con sus tres hermanos mayores, dos niñas y un niño, y Madrigal admite que su hijo mayor está muy emocionado de finalmente tener un hermanito.

Por supuesto, cada niño es especial, pero Alfredo y Aylin Trujillo están en otro nivel. Según el hospital, hay alrededor de 120,000 nacimientos de gemelos cada año en Estados Unidos, lo que representa poco más del 3% de todos los nacimientos. Pero es aún más raro que los gemelos nazcan con diferentes cumpleaños, sin mencionar en diferentes años. Algunos estiman que las posibilidades de que nazcan gemelos en dos años diferentes, como los gemelos Trujillo, son de una entre dos millones.

“Este fue definitivamente uno de los partos más memorables de mi carrera”, dice la Dra. Ana Abril Arias, médica de familia en Natividad Medical Group y profesora en el mismo hospital. “Fue un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí de manera segura en 2021 y 2022. ¡Qué manera tan maravillosa de comenzar el Año Nuevo!”.

