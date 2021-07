Exposición inmersiva lleva la Capilla Sixtina de Miguel Ángel a Estados Unidos

Cada año, miles de amantes del arte acuden a Roma para contemplar algunas de las mayores obras maestras del Renacimiento. Ahora, una nueva experiencia inmersiva de la productora SEE Attractions Inc. llevará uno de los frescos italianos más famosos a Estados Unidos. Michelangelo's Sistine Chapel: The Exhibition es una nueva muestra en la histórica mansión Lambermont de San Antonio, Texas, con copias a tamaño real de la icónica Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

La exposición presenta 34 reproducciones de escenas del techo de la Capilla Sixtina, como La Creación de Adán y El Juicio Final. Sin embargo, en lugar de tener que esforzarse para mirar estas obras desde el piso, los visitantes podrán ver cada escena a la altura de sus ojos. “Nuestro objetivo es acercarte al arte creado por Miguel Ángel”, explica Martin Biallas, director general de SEE Attractions Inc. a Vivian Philips de San Antonio Magazine. “En la Capilla Sixtina no se permite tomar fotos. Aquí, puedes tomarte todo el tiempo y todas las fotos que quieras. Hemos tenido gente que posa delante de La Creación de Adán imitando a las figuras, algo que nunca se podría hacer en el Vaticano”.

Al instalar la exposición en un sitio histórico de San Antonio, la experiencia promete ser aún más espectacular, con obras de arte repartidas por la mansión de tres pisos. “Nos sentimos honrados de compartir esta experiencia con los amantes del arte de San Antonio y los visitantes de lejos”, continúa Martin Biallas, director general de SEE Attractions, Inc. “Estamos seguros de que todos el público quedará maravillado después de cada visita. Tanto si han visitado la Capilla Sixtina antes como si ven estas obras maestras por primera vez, la vista íntima y única invita a formar una nueva perspectiva”.

La exposición estará abierta en Lambermont Events en San Antonio, Texas, hasta el 6 de septiembre de 2021. El costo de las entradas empieza en 13.25 dólares y se pueden adquirir a través del sitio web de la exposición.

Una experiencia inmersiva única lleva la Capilla Sixtina, la gran obra de Miguel Ángel, a Estados Unidos.

Los amantes de la historia del arte pueden asistir a Michelangelo's Sistine Chapel: The Exhibition en San Antonio, Texas, del 11 de junio al 6 de septiembre de 2021.

