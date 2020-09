Dave Grohl tiene una épica batalla de batería con Nandi Bushell, una música de 10 años

Con solo 10 años de edad, la música zulu-británica Nandi Bushell puede tocar prácticamente cualquier instrumento; pero, cuando se trata de la batería, es una experta. Esta increíble prodigio musical ya ha perfeccionado clásicos del rock como In Bloom de Nirvana, Voodoo Child de Jimi Hendrix y Hysteria de Muse. Ha tocado con Lenny Kravitz, aparecido en The Ellen DeGeneres Show, y ha conseguido el patrocinio de Fender, Roland y otras grandes marcas. Sin embargo, recientemente ha conseguido otro emocionante objetivo: tener una batalla de batería con Dave Grohl.

A principios de agosto, Bushell publicó un video en Twitter de ella tocando un épico cover de batería épica de Everlong, el éxito de 1997 de Foo Fighters. En el video aparece tocando apasionadamente cada nota y mostrando sus habilidades para girar las baquetas, antes de desafiar a Grohl a una batalla gritando “CHECKMATE” (o “jaque mate”) a la cámara. Junto con el video escribe: “Mi sueño es tocar algún día con Dave Grohl, Taylor Hawkins y todos los de Foo Fighters”. Continúa: “Sr. Grohl, me encantaría tener una batalla de batería con usted. Me ENCANTA Everlong, es muy difícil de tocar porque es muy rápida, ¡pero es tan divertida!”.

Después de ver el tuit, Grohl no pudo resistir el desafío, y respondió con su propio video a través de la cuenta de Twitter de Foo Fighters. “Hoy voy a darte algo que puede que no hayas escuchado antes”, dice en el video. “Esta es una canción llamada Dead End Friends de una banda llamada Them Crooked Vultures, donde yo toco la batería, Josh Homme de Queens of the Stone Age toca la guitarra y canta, y John Paul Jones de Led Zeppelin toca el bajo”. Continúa: “Esta es mi respuesta a tu desafío. Así que ahora la pelota está en tu cancha”. Antes de empezar la batalla con la batería de su hija, el legendario músico también señaló que es fan de Bushell, e incluso ha visto todos sus videos.

“¡Esto es IRREAL! No puedo creer que Dave Grohl en realidad haya aceptado mi desafío de batería”, respondió Bushell con alegría. “Ahora me toca aprender a tocar Dead End Friends de Them Crooked Vultures. ¡También voy a hacer jaque mate con esta!”.

¡Comienza la batalla! Sigue a Bushell en Twitter para estar al tanto de esta legendaria batalla de batería.

La talentosa música zulu-británica Nandi Bushell, de 10 años de edad, retó a Dave Grohl a una batalla de batería…

…¡y él aceptó!

Hey @Nandi_Bushell! Challenge accepted. Haven’t played these songs in a loooooong time…..thanks for the inspiration!!! Your move!!! Your friend in rock,

Dave (Thanks to my daughter, Harper for letting me borrow her drum set) pic.twitter.com/Ytq47CcZRC — Foo Fighters (@foofighters) August 29, 2020

Nandi Bushell: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Foo Fighters: Sitio web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

h/t: [Mashable]

Todas las imágenes vía Nandi Bushell / Dave Grohl.

Artículos relacionados:

Esta increíble niña de 8 años es considerada una ‘baterista prodigio’

Radiohead transforma su sitio web en su propia ‘biblioteca’ para que sus fans exploren todo su catálogo

20+ Regalos originales para músicos y fans de la música