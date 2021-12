Estas impresionantes imágenes de la aurora boreal fueron las mejores de 2021

La aurora boreal es uno de los espectáculos naturales más hermosos de la Tierra. Ver este fenómeno de luces nocturnas podría quitarle el aliento a cualquiera. Desafortunadamente, las auroras solo pueden verse en ciertas partes del mundo, y ahí es donde entran los fotógrafos. Gracias a ellos podemos disfrutar de estas luces polares sin importar en dónde nos encontremos.

Si te encanta ver fotos de auroras, echa un vistazo a la lista Northern Lights Photographer of the Year (“fotógrafo de la aurora boreal del año”) del blog de viajes Capture the Atlas. Han seleccionado las 25 mejores fotos de fotógrafos de todo el mundo y los resultados son tan increíbles como puedes imaginar. La lista nos lleva desde zonas remotas de Rusia hasta el bosque de Alaska y a un volcán islandés. En cada imagen, las auroras boreales danzan por el cielo, haciendo que estas excelentes fotos de paisajes sean aún más especiales.

La galería de imágenes también es interesante porque muestra la gran variedad de auroras que existen. Desde el clásico verde, azul y púrpura hasta el amarillo y el rosa, todos los colores están presentes. Tanto el hemisferio norte como el sur están representados, porque las luces no solo son visibles en lugares como Suecia o Noruega. Por ejemplo, la preciosa foto de David Oldenhof de la aurora reflejándose en las aguas de un lago fue tomada en Tasmania. Al ser el estado más meridional de Australia, la aurora boreal puede verse allí de marzo a septiembre.

Echa un vistazo a algunas de nuestras fotos favoritas de la lista, que ha sido recopilada por Dan Zafra de Capture the Atlas. Como fotógrafo, Zafra no solo busca imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos, sino también nuevos talentos y nuevos lugares donde la aurora boreal no haya sido fotografiada antes.

Estas fotos de la aurora boreal son consideradas las mejores de 2021.

La gran variedad de colores muestra cómo se transforma la aurora en diferentes lugares.

My Modern Met obtuvo permiso de Capture the Atlas para reproducir estas imágenes.