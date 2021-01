Fotógrafo hace un llamado a la conservación de los leones a través de hermosos retratos [Entrevista]

El fotógrafo de vida silvestre Simon Needham, quien reside en Los Ángeles, toma retratos fascinantes de diferentes animales para crear conciencia sobre las especies en peligro y para impulsar los esfuerzos de conservación. Recientemente, Needham tuvo la oportunidad de volver a visitar Glen Garriff Conservation en Sudáfrica para tomar fotos promocionales de los leones a su cargo. Durante esta experiencia, el fotógrafo pudo acercarse a algunos de sus inusuales leones blancos y retratar sus hermosos colores.

Aunque a veces se confunden con los leones albinos, los leones blancos en realidad nacen de una mutación genética recesiva en una condición llamada leucismo. Para que un cachorro nazca con una coloración blanca, ambos padres deben poseer este gen recesivo. Mientras que los leones blancos son nativos de Sudáfrica, la caza furtiva ha hecho que su existencia en la naturaleza sea una rareza, por lo que se les ve casi exclusivamente en santuarios como GG, que proporcionan una zona amplia y segura para que vivan. Needham visitó el lugar para tomar imágenes promocionales de los leones que GG puede utilizar para promover su causa de manera gratuita.

Sigue leyendo para descubrir más acerca de la experiencia de Needham en GG Convervation en esta entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Puedes hablarnos de tu experiencia en el arte?

En un principio fui a la universidad para estudiar diseño gráfico, y a los 18 fundé mi propia compañía (ATTIK), que creció con mi socio James Sommerville hasta un punto en el que llegamos a tener oficinas en todo el mundo y empleábamos a 350 personas. Yo era el director creativo del grupo y me enfocaba en el aspecto creativo de nuestra compañía, que también incluyó la dirección de muchos comerciales para nuestros clientes mientras hacíamos algunas sesiones de fotos que disfruté muchísimo. Vendimos la compañía después de 25 años, lo que me dio la oportunidad de centrarme en las cosas que más me apasionaban.

¿Cómo fue que te interesaste en la fotografía de vida silvestre en específico?

Quería hacer más viajes y tomar fotos y me di cuenta de que si ofrecía mi tiempo a causas humanitarias y a ONGs de conservación, podría hacer algo para retribuir, además de viajar y fotografiar situaciones y temas realmente únicos.

Recientemente, pudiste visitar GG Conservation para fotografiar sus leones. ¿Por qué elegiste ir a este lugar?

Simplemente fue que conozco a Suzy de GG y le ofrecí mi tiempo para crear contenido para que así puedan promocionar esta causa tan importante.

¿Cómo fue la experiencia?

He estado allí varias veces y cada vez se pone mejor. También me siento más seguro trabajando con los leones; ¡pueden ser muy intimidantes! Tus fotos de leones blancos han ganado mucha atención. ¿Qué puedes decirnos sobre esta rara mutación?

En GG Conservation tienen varios leones blancos, pero los leones blancos son raros en la naturaleza. Esto se debe a que su coloración es el resultado de una mutación genética en la que dos copias del gen deben estar presentes para que el pelaje blanco aparezca en el animal… Los leones blancos se clasifican como leones africanos comunes (Panthera leo).

¿Cómo fue ver un león blanco en persona?

Estar cerca de cualquier león es fenomenal, su poder es palpable, ¡pero ver uno con su pelaje blanco único es todo un privilegio!

¿Puedes hablarnos un poco sobre lo que GG Conservation está haciendo para ayudar a estos leones?

GG cuida de unos 77 leones que de otra manera no estarían con nosotros. Su cuidado de estos animales viene de un lugar de amor y trabajan muy duro para asegurarse de que estén felices y saludables. Pero es difícil financieramente para ellos en muchos sentidos, incluyendo los costos de mantenimiento y las facturas del veterinario.

¿Cuál crees que es la clave de la fotografía de vida silvestre?

Solo llevo unos tres años fotografiando vida silvestre, así que todavía estoy aprendiendo, ¡pero una cosa que sí sé es que se necesita mucha paciencia!

¿Cuáles son algunos de los aspectos más desafiantes?

Obviamente, la logística de encontrar vida silvestre es uno de ellos, y a menudo se requiere mucho tiempo y esfuerzo para llegar al punto de tomar esa foto especial. La otra es encontrar el lugar correcto para tener la iluminación y el fondo perfecto. ¡Entonces solo queda esperar a que el animal haga algo interesante!

¿Tienes algún proyecto futuro del que puedas hablarnos?

Espero poder regresar a África en abril o mayo para tomar fotos de otros santuarios (asumiendo que el problema del COVID está un poco más bajo control).

My Modern Met obtuvo permiso de Simon Needham para reproducir estas imágenes.