Puede que en más de una ocasión hayas perdido el rastro del tiempo en una fiesta o con tus amigos, pero ¿imaginas ir a un bar y regresar a casa tres días después? Eso es lo que le pasó a unas 60 personas que visitaron Tan Hill Inn, el pub a mayor altitud en el Reino Unido. Después de que una poderosa tormenta de nieve azotara el norte de Inglaterra el viernes, los clientes de este lugar quedaron atrapados debajo de 2.7 metros de nieve. El grupo, compuesto por clientes y personal, también incluía a miembros de una banda de covers de Oasis llamada Noasis. A pesar de las condiciones, parece que todos se la pasaron muy bien.

La poderosa tormenta Arwen causó estragos en muchas partes del Reino Unido, pero el norte de Inglaterra se vio particularmente afectado. El Tan Hill Inn está a 528 metros sobre el nivel del mar, al costado de una carretera sinuosa en las tierras altas de Yorkshire. De los tres caminos que conducen al bar, dos quedaron bloqueados por la nieve y el último fue cerrado debido a una línea eléctrica caída. Un grupo de rescate logró sacar a una persona con problemas de salud que necesitaba una diálisis, y otros más lograron salir la noche del sábado en un vehículo 4×4.

No obstante, de acuerdo con Nicola Townsend, la gerente del bar, unos 50 clientes decidieron pasar una tercera noche ahí después de que se les recomendó no conducir en esas condiciones. En una entrevista con Sky News, Townsend dijo: “Todos dormiremos aquí de nuevo esta noche. Nadie más va a ir a ningún lado ahora “. Agregó: “Solo nos aseguraremos de que todos estén a salvo”.

Afortunadamente, el lugar tenía electricidad y muchas provisiones. Los clientes esperaron a que pasara la tormenta viendo películas, jugando trivia, cantando en el karaoke, y el personal incluso invitó a todos a un almuerzo buffet gratis. “Hemos mantenido los fuegos de las chimeneas encendidos. Todos son amables y cálidos”, dijo Townsend, quien agregó que los invitados estaban “todavía de buen humor”. El bar compartió fotos de los clientes en Facebook, quienes aparecen bebiendo juntos y durmiendo con mantas en el salón del pub. Townsend dice: “Todos llegaron siendo extraños el viernes por la noche y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que hemos hecho amigos aquí”.

Después de la tercera noche, los clientes, trabajadores y la banda Noasis (ahora apodados “Snowasis”, ya que “snow” significa “nieve” en inglés) finalmente fueron rescatados cuando las barredoras pudieron llegar al bar. El pub compartió una foto del grupo con el mensaje: “SIEMPRE recordaremos a este grupo de personas increíbles que se unieron y, con suerte, en estas circunstancias desafiantes, disfrutaron de lo que todos pensamos que fue una experiencia única en la vida”. El equipo agrega: “Como propietarios estamos increíblemente orgullosos de nuestro personal, de todos y cada uno de ellos”.

Vicky Hodgson, una de las personas que quedaron atrapadas dentro del bar, escribió: “¡A mí y a Sid nos ha encantado crear recuerdos aquí en Tan Hill este fin de semana! Fue un viaje bastante loco y lleno de emociones y no siempre fue fácil, pero la hospitalidad que nos han mostrado ha sido insuperable. Nos vemos el próximo año en la reunión”. Hodgson no es la única que volvería a hacerlo. Otra persona del grupo, Darren Ray, comentó: “[Son] recuerdos que me durarán toda la vida. [Les doy] crédito a todos ustedes. Esto se convertirá en una reunión anual en los próximos años”.

