Niña de 14 años se convierte en la primera ganadora afroamericana del concurso Spelling Bee

El 8 de julio de 2021, Zaila Avant-garde se llevó a casa el primer premio del prestigioso concurso de deletreo Scripps National Spelling Bee. Si bien esto ya es una hazaña fantástica, la victoria es aún más especial por su significado cultural. Por primera vez en los 96 años de historia del concurso, una persona afroamericana ha sido coronada como ganadora.

“Me sentí muy orgullosa”, dijo Avant-garde sobre su victoria. “Espero que muchas niñas negras de todo el mundo se sientan motivadas a probar el deletreo, porque es algo muy divertido y es una forma estupenda de conectarse con la educación, que es muy importante”.

Avant-garde es la segunda ganadora negra del certamen. Jody-Anne Maxwell, de Jamaica, fue la única ganadora negra de fuera de Estados Unidos, y también la única ganadora internacional del concurso. Eso fue en 1988; en los últimos 20 años los chicos de ascendencia sudasiática han arrasado con el concurso. La victoria de Avant-garde rompió una racha de al menos un campeón indio-americano cada año desde 2008.

La palabra ganadora fue “murraya”, un género de árboles tropicales asiáticos y australianos. Mientras estaba en el escenario, Avant-garde irradiaba confianza (incluso hizo una broma sobre el actor Bill Murray) justo antes de deletrear con éxito la palabra final. Además del título, Avant-garde recibió 50,000 dólares en efectivo y premios.

Congratulations to our record holder Zaila Avant-garde who won the 2021 Scripps National Spelling Bee last night!

Zaila holds three basketball dribbling records and is looking to set more – she also features in the upcoming #GWR2022! pic.twitter.com/3peSggJ6T9

— Guinness World Records (@GWR) July 9, 2021