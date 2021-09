Le secteur des arts et de la culture a fortement été affecté par la pandémie. En raison des restrictions sanitaires, le monde du spectacle a malheureusement fermé ses portes en mars 2020 en Angleterre. Mais c'est un an et demi plus tard, lors de l'été 2021, surnommé “l'été de la culture”, que les institutions culturelles et les lieux de divertissement ont pu accueillir un public enthousiaste.

Le théâtre Shakespeare's Globe à Londres a compris la mission et pour trois soirs seulement cet été a créé l'événement Audience Choice permettant au public de choisir la pièce qui sera jouée ce soir-là par l'ensemble de tournée du Globe. Comment se déroule la soirée ? Le public prend place dans le théâtre, on leur demande ensuite d'agiter les bras et de taper du pied autant qu'ils le peuvent pour la pièce qu'ils veulent voir. La pièce la plus applaudie sera jouée sur scène. Au choix, trois pièces emblématiques par l'incontournable dramaturge anglais William Shakespeare : The Tempest, As You Like It et A Midsummer Night's Dream.

Audience Choice est une manière innovante et amusante de faire l'expérience du théâtre. L'ambiance décontractée de ce genre de spectacle rend également l'œuvre shakespearienne plus accessible à travers l'improvisation des acteurs et les interactions avec les spectateurs. Le talent des acteurs brille réellement dans ce format ‘surprise' qui peut être assez intimidant pour eux mais une expérience exaltante pour un public avide.

Le théâtre Shakespeare's Globe présente des pièces shakespeariennes mais ce théâtre a une histoire fascinante. Audience est un événement disponible seulement cet été pour trois soirs mais ne désespérez pas, le Shakespeare a tellement a offrir. En effet, du 16 septembre au 19 décembre le Shakespeare's Globe propose une visite guidée du célèbre théâtre (la visite est en anglais mais des fiches d'information sont disponibles dans plusieurs langues). Écoutez l'histoire du théâtre original de 1599, comment le Globe s'est battu pour survivre à la peste, aux incendies et à l'oppression politique, et comment la vision d'un homme l'a vu renaître après 400 ans.

Toutes les images via Shakespeare's Globe sauf mention contraire.

