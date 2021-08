L’artisanat devenant de plus en plus populaire, les artistes contemporains du monde entier explorent les possibilités créatives des traditions séculaires. Récemment, la professeure de crochet espagnole Eva Pacheco a montré que les textiles peuvent faire plus que vous garder au chaud en hiver. Elle et ses étudiants ont créé une canopée colossale composée de dizaines de carrés de crochet.

Ce auvent artisanal est installé dans le couloir commercial principal de la ville d’Alhaurín de la Torre, dans le sud de l’Espagne, à Malaga. Le projet a débuté il y a trois ans après que le Département de l’Environnement du Conseil municipal ait cherché un moyen plus durable d’ombrer la zone piétonne très fréquentée en été. Depuis, Pacheco et ses élèves ont continué d’ajouter à leur création, en utilisant du tissu recyclé dans une variété de couleurs vives, de sorte qu’il couvre maintenant près de 500 mètres carrés.

Tandis que les gens marchent sous le chef-d’œuvre en cours, ils peuvent admirer une variété de différents motifs géométriques, floraux, et abstraits. Non seulement cette couverture fournit de l’ombre pour les acheteurs, mais elle décore également la rue avec de l’art fantaisiste.

La professeure de crochet Eva Pacheco et ses élèves ont créé une canopée en crochet colorée, pour la zone commerciale de la ville espagnole d'Alhaurín de la Torre.

Regardez cette vidéo pour vous rendre compte de l'ampleur de cette création :

Remerciements : [Colossal]

Toutes les images via Alhaurin de la Torre.