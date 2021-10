Découvrez Ces Aliments “Riches En Fibres” Réalisés Au Crochet

Transformer l’amidon non pas en glucides mais en points de crochet est la spécialité de la créatrice Normalynn Ablao (alias Copacetic Crocheter). Pâtes, pâtes à tarte et rouleaux à la cannelle ont tous été recréés à l’aide de fil et d'une aiguille. Les techniques sculpturales douces transmettent parfaitement les particularités des aliments, comme les minuscules nœuds des pâtes farfalles ou les bords frisés d’une tourte. Les pièces sont charmantes à leur échelle tout en rendant hommage aux repas réconfortants.

Ablao voit les possibilités du crochet de la même manière qu’un écrivain verrait un stylo. “La dynamique entre le crochet et le fil continue de m’étonner”, raconte-t-elle à My Modern Met. “Le crochet est comme un stylo, et avec du fil, c’est comme si j’écrivais en attaché, ce qui représente la beauté et la grâce. J’ai une profonde appréciation pour l’art comestible et je suis reconnaissante de pouvoir créer de la fibre alimentaire pour que nous puissions tous profiter de sa nature transitoire encore et encore.”

Vous pouvez préparer vos propres aliments “riches en fibres”. Sur sa boutique Etsy Copacetic Crocheter, Ablao a traduit de nombreux plats délicieux en modèles téléchargeables qui vont du petit déjeuner au dîner.

Copacetic Crocheter : Site Web | Etsy | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Normalynn Ablao.

