L'artiste Pi Williams travaille dans plusieurs disciplines pour créer un art qui célèbre le monde naturel. Basée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, elle se tourne vers l’environnement côtier qui l’entoure comme source d'inspiration pour ses pièces textiles. Les œuvres sur tissu étiré comportent des broderies à l'aiguille, des appliqués et des coutures avec du fil pour produire des pièces abstraites qui imitent des fleurs, des feuilles et d'autres formes organiques. Elles sont éblouissantes dans leur utilisation de la couleur et de la texture, ce qui les rend attrayantes pour le spectateur.

Le monde naturel peut sembler si vaste, en particulier le long du littoral, mais Williams préfère se concentrer sur les parties beaucoup plus petites de la planète. Plus précisément, elle s'intéresse à la beauté des détails microscopiques invisibles à l'œil nu. Williams écrit dans sa déclaration d'artiste : “[Ses] œuvres plus grandes reflètent son intérêt pour le monde naturel qui l'entoure et la beauté que l'on trouve dans le minuscule. Elles présentent des motifs de feuilles complexes, des piscines rocheuses détaillées et des pétales individuels et délicats sur des descriptions visuelles ressemblant à des fleurs des microcosmes trouvés dans le paysage australien.”

Williams vend ses œuvres sur sa boutique en ligne. Si vous souhaitez apprendre les techniques qu'elle utilise pour créer son art textile, elle organise également des ateliers virtuels en 2022.

L'artiste Pi Williams crée un art textile coloré inspiré par le littoral australien et la beauté infime du monde naturel.

Williams partage beaucoup de plans détaillés de son travail.

Pi Williams : Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Pi Williams.

Articles Similaires :

Ces Installations Tourbillonnantes En Céramique Sensibilisent À La Beauté Fragile De Nos “Mers Changeantes”

Cette Artiste Utilise Des Déchets Plastiques Pour Créer Des Œuvres Au Crochet Sur La Crise Climatique

De Délicates Sculptures En Papier Découpé Montrent Les Effets Néfastes Du Changement Climatique Sur Le Corail