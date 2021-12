Cette Artiste Utilise Des Déchets Plastiques Pour Créer Des Œuvres Au Crochet Sur La Crise Climatique

L’artiste écossaise Jo Hamilton repousse les limites du crochet avec ses “peintures en crochet.” Ses sujets vont des portraits étonnamment colorés aux paysages urbains minutieusement cousus avec du fil recyclé. Ses œuvres textiles nuancées jouent avec la couleur, la ligne, et la texture, elles contestent nos perceptions traditionnelles du crochet comme une forme d’art. Sans doute une pionnière dans le domaine de l’art du crochet figuratif, Hamilton utilise son travail pour commenter les questions complexes qui affligent la société aujourd’hui, se concentrant particulièrement sur la crise climatique imminente. En fait, l’œuvre la plus récente de l’artiste, qui a été exposée en novembre dernier, porte un regard critique sur la relation tendue de l’humanité avec l’environnement et l’impact dévastateur qu’elle a sur notre planète.

“Transitory Trespass traite de mes sentiments au sujet de la façon dont la race humaine interagit avec le monde naturel, en l’idéalisant et en le détruisant à la fois”, raconte Hamilton à My Modern Met. “Dans ma préoccupation (et ma légère obsession) concernant la crise climatique liée à la pollution par le plastique, j’ai aussi commencé à recycler le plus possible de déchets plastiques pour en faire du “plarn” mon travail.”

Le “Plarn” (contraction de “plastic” et “yarn”) est un fil fabriqué à partir d'objets tels que les sacs en plastique jetables et d’autres déchets plastiques courants. Hamilton le fait elle-même en coupant les poignées et le bas des sacs en plastique et en formant des boucles qui sont ensuite nouées pour former des fils à deux brins. L’artiste s’est engagée il y a des années à cesser d’acheter du fil neuf en raison de la pollution créée au cours de son processus de fabrication et de l’impact négatif qu’elle a sur l’environnement. Au lieu de cela, elle utilise seulement son plarn maison et tout fil régulier qu’elle peut trouver d’occasion.

Cela ajoute une autre dimension à son travail, qui va au-delà de simplement commenter sur ce sujet, en devenant une partie de la solution. Cependant, Hamilton sait qu’il reste encore beaucoup à faire. “Bien que je me sente un peu mieux de réutiliser certains déchets plastique, je pense que le fardeau de la crise devrait incomber aux fabricants, aux entreprises et, ici, aux États-Unis, au gouvernement fédéral”, explique l’artiste.

Du processus laborieux de création de son propre plarn à l’échelle et à la complexité de chacune de ses pièces, on ne peut qu’imaginer la quantité de temps et d’efforts impliqués pour chaque composition extraordinaire. Chaque point sert un but plus large : faire réfléchir les gens et réévaluer l’impact que nos vies et habitudes quotidiennes ont sur le monde autour de nous.

“J’espère que les sujets et les matériaux pourront nous aider à reconsidérer notre relation avec le monde artificiel et le monde naturel, et que nous serons en mesure de nous retirer du “monde rapide”. . . l’approche du point de bascule où les déchets artificiels de l’obsolescence programmée éteindront le monde naturel, et nous pour de bon”, déclare Jo Hamilton. “J’espère que ma façon très lente de travailler, en opposition au rythme effréné de la vie moderne, pourra nous encourager à ralentir, à apprécier ce que nous avons et à atténuer la faim de plus de choses.”

Faites défiler vers le bas pour voir des images des superbes œuvres aux crochet de Hamilton. Son travail sera de nouveau exposé l’an prochain en octobre 2022 à la Timeless Textiles Gallery en Australie. D’ici là, gardez un œil sur de nouvelles œuvres en suivant l’artiste sur Instagram. Et vous pouvez même commander votre propre œuvre en visitant le site Web de l’artiste.

L'artiste écossaise Jo Hamilton crée des œuvres d’art au crochet complexes qui commentent les grandes questions sociétales, comme le changement climatique.

Chaque pièce est réalisée à partir de fil de seconde main ou fait à partir de plastique recyclé.

L'art en crochet complexe de Hamilton, en particulier ses portraits, pousse les limites de l’artisanat traditionnel comme un moyen artistique.

Jo Hamilton : Site Web | Instagram | Facebook

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Jo Hamilton.

Articles Similaires :

Greta Thunberg Et De Jeunes Militants Demandent À L’ONU De Déclarer Une Urgence Climatique Mondiale

Ces Illustrations Hyperréalistes au Pastel Révèlent l’Effet du Réchauffement Climatique sur les Glaciers de l’Arctique

Ces Sculptures En Fibres Complexes Explorent L’optimisme Inhérent Au Cycle De La Vie