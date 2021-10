Barcelone A Une Offre À Vous Faire : Vendez Votre Voiture Et Prenez Les Transports En Commun Gratuitement

Les gens rêvent de voyager à Barcelone et de traverser les rues médiévales. Maintenant, la ville espère que moins de voitures engorgeront la légendaire ville espagnole avec l’introduction d’une nouvelle initiative. Dans un élan important en faveur de l’environnementalisme, la ville propose une offre attrayante – les citoyens qui décident de vendre leurs véhicules à essence recevront un pass gratuit de trois ans pour les options de transport en commun de la ville. Cette initiative est l’une des nombreuses initiatives européennes visant à réduire les émissions de carbone.

Certains programmes offrent une somme d'argent contre des vieilles voitures, mais à Barcelone, le service de transports en commun de la ville offre un incitatif différent. Les citoyens qui vendent leurs voitures plus vieilles et moins énergivores recevront un T-verda. La carte est une récompense pour “déclassement” des voitures “sans certificat environnemental.” Elle n’est pas transférable et est automatiquement renouvelée gratuitement pendant trois ans.

Les transports publics sont un coût fixe. Outre les améliorations qui peuvent être apportées aux infrastructures, les bus et les trains existent déjà et sont parfois sous-utilisés. Par conséquent, les citoyens de Barcelone économiseront de l’argent en évitant les coûts liés aux voitures tels que l'essence et les réparations. La ville économise aussi sur les réparations routières liées à l’usure, les dommages causés par les accidents et d’autres coûts associés à la circulation intense. Ce système gagnant-gagnant rejoint ceux d’autres villes et pays européens. En Finlande, vendre sa vieille voiture permet d'obtenir un crédit pour des vélos électriques, des voitures électriques et plus encore. Comme les voitures à essence sont l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, plus les gens modifient leurs habitudes de transport pour devenir écologiques, mieux c’est pour la planète.

Barcelone offre à ses citoyens un pass gratuit pour les transports en commun pendant trois ans s'ils vendent leurs véhicules inefficaces.

