The Ocean Cleanup A Permis De Retirer Avec Succès 9 Tonnes De Plastique De L’océan Pacifique

Depuis près d’une décennie, le monde entier regarde The Ocean Cleanup de Boyan Slat passer de l’idée d’un jeune de 18 ans à un organisme à but non-lucratif qui recueille des millions de dollars en financement. L’objectif de l’organisation est de retirer 90 % du plastique flottant dans l’océan d’ici 2040. Cet objectif ambitieux a semblé à la fois réalisable et hors de portée pendant les hauts et les bas de la mise à l’essai de différents systèmes pour le nettoyage. Aujourd'hui, il semble que le système 002 de l’organisation, surnommé Jenny, soit à la hauteur de la tâche.

Après quelques essais et erreurs avec les prototypes précédents, Jenny semble bien faire son travail. En août, l’équipe a lancé Jenny dans le Pacifique et s’est dirigée vers le Great Pacific Garbage Patch. Ce vortex de déchets situé entre Hawaii et la Californie est un terrain fertile pour le nettoyage de l’océan. Pendant 12 semaines, ils ont testé le système pour s’assurer qu’il pouvait non seulement capturer le plastique océanique, mais qu’il était assez durable pour en assurer le transport à bord.

Heureusement, Jenny a réussi le test. Le dernier essai a rapporté 9 tonnes de plastique. Que fait-on ensuite de tout ce plastique? Une fois le système fermé et hissé à bord du navire, son filet se vide. Le plastique est ensuite trié et recyclé, et une partie du plastique est même utilisée pour créer des lunettes de soleil qui aident à financer The Ocean Project.

Comme toute la technologie de The Ocean Cleanup, Jenny agit comme une énorme barrière qui, lorsqu’elle est entraînée à vitesse lente, emprisonne les déchets. En écumant la surface de l’océan, Jenny ramasse de gros morceaux de plastique flottant. Alors que certains critiques soulignent qu’il peut y avoir jusqu’à 30 fois plus de plastique plus profond dans l’océan, The Ocean Cleanup maintient que la collecte de déchets plastiques alors qu’ils sont encore entiers réduit la quantité de micro plastiques s’enfonçant plus tard dans la mer.

Chaque système pouvant contenir entre 10 000 et 15 000 kilogrammes, Slat estime qu’avec 10 Jenny, l’organisation pourrait nettoyer 50 % du vortex de déchets en seulement cinq ans. Bien sûr, le système n’est pas parfait. L’entreprise achète actuellement des crédits carbone pour compenser les émissions du bateau utilisé pour transporter Jenny sur l’océan. À l’heure actuelle, c’est un mal nécessaire comme The Ocean Cleanup a constaté que permettre au système de se déplacer passivement en utilisant les courants de l’océan comme prévu à l’origine résultait en grandes quantités de plastique s’échappant des barrières.

Pourtant, même avec ces problèmes à résoudre, le succès de Jenny est un énorme pas en avant dans l’élimination du plastique de nos océans.

The Ocean Cleanup vise à débarrasser nos océans du plastique d’ici 2040.

Après trois mois d’essais, leur système de collecte de plastique semble fonctionner.

Une cargaison a rapporté près de 9 tonnes de plastique.

Le plastique est trié, recyclé et même transformé en lunettes de soleil design.

The Ocean Cleanup : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Remerciements : [Business Insider]

Toutes les images via The Ocean Cleanup.

