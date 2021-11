L’histoire de Byron Kominek en matière d’agriculture remonte à loin. Son grand-père, Jack, a acheté la ferme de sa famille au Colorado en 1972. Depuis, elle est restée entre leurs mains; mais, comme beaucoup d’exploitations agricoles, elle s'est heurtée à des problèmes financiers. C’est là que Byron, qui avait travaillé pour la Peace Corp et comme diplomate en Afrique, est intervenu. Byron a passé des étés à la ferme et a senti un lien profond avec l’entreprise. Il a fini par transformer la ferme de foin et de blé en un projet agricole de pointe.

Le souhait de Byron de voir la ferme familiale prospérer l’a amené sur la voie de l’étude des énergies renouvelables. Intrigué par la possibilité d’installer des panneaux solaires, il a donc décidé de rendre la ferme autosuffisante tout en lui permettant de gagner de l’argent en vendant de l’électricité au réseau local. Toutefois, le comté de Boulder n’était pas ouvert à l’idée au départ.

“Ils m'ont dit : les terres sont pour l’agriculture, cultivez-les,” a-t-il raconté à NPR. “J’ai dit : nous ne gagnons pas d’argent, vous voulez tous être 100% renouvelable à un moment donné, alors que diriez-vous de travailler ensemble et de régler ça.”

Il s’est ensuite réuni avec des chercheurs de l’Université d’État du Colorado et du National Renewable Energy Lab, qui cherchaient des façons de cultiver la terre sous des panneaux solaires. Ce qui s’est passé ensuite est incroyable. Grâce à un changement dans le code d’utilisation des terres du comté de Boulder, l’année dernière, il a pu installer des panneaux solaires sur le premier pâturage. Les espaçant suffisamment pour que son tracteur puisse les traverser, il a planté ses récoltes et a patienté.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que l'idée était bonne. L’ombre partielle des panneaux solaires a en fait aidé les cultures et lui a permis d’utiliser moins d’eau, car elle ne s’évapore pas aussi rapidement. En fait, des recherches ont montré que les cultures cultivées sous panneaux solaires ont besoin de jusqu’à 50% d’eau en moins. C’est une nouvelle incroyable à une époque où les sécheresses sont monnaie courante dans l’Ouest.

Le chou frisé, les tomates, la courge, les citrouilles et les poivrons ne sont que quelques-uns des légumes qui prospèrent à la ferme, qui a été rebaptisée Jack's Solar Garden. À mesure qu’ils grandissent, les panneaux solaires font également leur part pour alimenter la ferme et recueillir de l’énergie. Les onduleurs de la ferme de Byron recueillent suffisamment d’électricité pour alimenter 300 foyers; cette électricité est renvoyée sur le réseau électrique local et rapporte de l’argent à la ferme.

À l’heure actuelle, 3 200 panneaux solaires se trouvent sur la ferme de près de 10 hectares, qui a produit plus de 3 tonnes cette année. Bien que jusqu’à présent, l'affaire semble être un succès, la mise en place de ce système comporte tout de même des risques. L’un des points sensibles pour les agriculteurs intéressés par l’agriculture est le coût initial.

Pour Byron, cela signifiait hypothéquer la ferme afin de financer les 2 millions de dollars en panneaux solaires. Mais pour lui, le pari en valait la peine. D’ailleurs, comme il le souligne, l’agriculture, c’est prendre des risques.

