Pour Les Fêtes, Louez Votre (Vrai) Sapin De Noël

Avez-vous prévu de replanter votre sapin de Noël cette année ? Un arbre fraîchement coupé conserve ses aiguilles plus longtemps, mais ses racines ne repousseront pas.

Si vous avez opté pour un sapin vivant avec ses racines, ne le gardez pas à l'intérieur plus de deux ou trois semaines, au risque de le voir s'assécher. Gardez la motte humide en l'arrosant régulièrement. Si vous vivez sous un climat continental ou tempéré, marquez la transition entre la chaleur de votre intérieur et les basses températures de votre jardin en douceur, en plaçant le sapin dans une pièce plus froide de la maison pendant quelques jours, par exemple. Creusez le trou avant que le sol ne gèle, et plantez l'arbre le plus tôt possible. Immergez la motte dans de l'eau pour vous aider à séparer délicatement les racines. Placez la motte dans le trou et utilisez un mélange de terreau et d'engrais pour conifères pour reboucher.

Si votre sapin est de petite taille, vous pouvez même le replanter dans un pot, en utilisant la même méthode.

Si vous n'avez pas de jardin, ou tout simplement pas la motivation de replanter votre arbre, la location de sapins de Noël est un choix de plus en plus populaire pour ceux qui cherchent à passer des fêtes de fin d'année plus durables et à réduire leurs déchets festifs (ce qui devrait, bien sûr, être une priorité pour tous).

Louer un vrai sapin de Noël plutôt que d’en acheter un présente de nombreux avantages pour la planète :

Vous pouvez profiter d’un arbre de Noël sain, sans vous soucier de ce qu’il faut en faire après. C'est une solution produisant très peu de déchets puisque l'arbre survit d'une année sur l'autre. Les sapins loués peuvent être replantés et entretenus par le fournisseur, prêts à être réutilisés l’année suivante, fournissant ainsi un habitat pour la faune, et continuant d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère entre les festivités. Enfin, vous savez exactement où l’arbre a été cultivé afin de garantir son empreinte carbone.

Comment ça marche ?

Choisissez votre arbre parmi différentes options de taille. Allez chercher votre arbre en point-relais ou faites-le livrer chez vous, selon où vous habitez. Respectez les règles de soin pendant que le sapin est en votre possession : arrosez-le tous les jours, gardez-le loin des sources de chaleur et évitez de le laisser à l'intérieur pendant trop longtemps. Retournez le sapin après Noël, ou organisez sa collecte à votre domicile. Et c'est tout ! L’arbre est soigné et continue de croître et de prospérer tout au long de l’année.

Où trouver votre sapin ?

Si vous avez la possibilité de faire appel à une entreprise locale, choisissez le service de location de sapins de Noël le plus proche de chez vous, afin que le voyage ne contrecarre pas les avantages environnementaux. Commencez par vous renseigner auprès de votre pépiniériste. Sinon, quelques entreprises en ligne proposent ce service. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de garder ou de replanter leur sapin après les fêtes, il existe une option “bon de retour” pour replanter les sapins dans leur forêt. Certaines vous permettent même de choisir les décorations qui vont avec.

En France Métropolitaine, My Little Sapin propose la livraison à domicile ou en point relais de sapins assez grand pour être décorés, mais suffisamment petits pour tenir dans un appartement et être facilement transportés. À partir de 38,80 €. Treezmas propose la livraison de sapins de taille moyenne, qui seront replantés en pots pour l'année suivante, en terre lorsqu'ils ont atteint une certaine taille, ou recyclés en copeaux de bois. À partir de 77,35 €.

Articles Similaires :

Une Étude Révèle Que Passer Du Temps Parmi Les Arbres Favorise Le Développement Du Cerveau Des Enfants

Une Start-Up de Toronto Lutte Contre la Déforestation Grâce à des Drones Planteurs d’Arbres

Le Plus Grand Arbre Du Monde Est Enveloppé Dans Une Couverture Protectrice En Aluminium Pour Le Protéger Des Feux De Forêt