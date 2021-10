Décorez Vos Dessus De Table Avec Ces Ensembles De Sous-Verres Uniques

Que vous organisiez des réunions intimes ou des fêtes somptueuses, c'est une bonne idée d'avoir des sous-verres pour protéger vos meubles. Alors pourquoi ne pas vous procurer un ensemble à la fois beau et fonctionnel ? La marque créative Bower Studios crée des sous-verres chics qui ajoutent une touche de style instantanée à votre décoration intérieure.

Si vous aimez une esthétique élégante et contemporaine, jetez un œil aux Optic Table Tile. Disponible en blanc optique et noir optique, chaque ensemble comprend six sous-verres de forme hexagonale avec un motif en chevron fascinant. Étalez-les lorsque vous voulez une surface accrocheuse pour vos verres et disposez-les ensemble lorsqu'elles ne sont pas utilisées. C'est une œuvre d'art à tous les coups!

De même, les Modern Multi Table Tiles ajoutent une touche géométrique fraîche à n'importe quelle surface. Il comporte six sous-verres de forme hexagonale qui sont ombragés pour ressembler à des cubes en trois dimensions. Non seulement les différentes couleurs permettent de se rappeler facilement où vous avez placé votre boisson, mais elles font également de chaque sous-verre une belle pièce créative sur votre table.

Protégez vos dessus de table avec ces sous-verres chics !

Sous-Verres Modernes Multi

Sous-Verres Motif Optique

