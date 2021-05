20 Cadeaux Originaux pour les Amateurs de Succulentes

Populaires auprès des amateurs de plantes et de design, faciles à cultiver, les succulentes aux formes graphiques et aux couleurs variées sont plus populaires que jamais. Pour célébrer la popularité de ces plantes grasses, nous avons compilé une liste de nos cadeaux succulents préférés.

Il y en a pour tous les goûts dans ce jardin de cadeaux. Si vous aimez vous faire remarquer, vous apprécierez les accessoires accrocheurs, tels que les boucles d’oreilles en forme de succulentes ou le parapluie couvert de plantes. Pour ceux qui aiment les arts et l’artisanat, vous trouverez de la flore en feutre et des tampons gravés à la main. Et si vous avez la chance d'avoir la main verte, les boutures prêtes à planter sont faites pour vous.

Partagez votre amour des succulentes avec cette sélection rafraichissante !

Cette sélection de cadeaux succulents ravira les amoureux(ses) des plantes de votre vie.

Boucles d'Oreilles Succulentes

Cache-Pot Mandalorien

Mini Porte-clés Plante Suspendue

Peigne Décoratif Succulente

Parapluie imprimé Végétal

Plaque Motif Succulentes

Coque Téléphone Portable

Autocollant Succulentes

Savons Succulentes

Broches Plantes

Collier Succulente

Boucles d'Oreilles Plantes

Tampons gravés à la main

Coussin Pas Si Piquant

Epingles à Cheveux

Washi Tape Plantes Grasses

Tatouage Ephémère

Jonc Gravé à la Main

Broche Métal

Boutures de Succulentes

Cet article a été édité et mis à jour.

