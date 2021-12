Ces Céramiques Colorées Ressemblent À Des Cristaux

Vous avez une fascination pour tout ce qui brille ? Si c’est le cas, ces céramiques d’inspiration cristal de Collin Lynch (de Essarai Ceramics) ne manqueront pas d’attirer l’attention. Il crée de la vaisselle avec des cristaux en céramique.

Chaque cristal 3D est individuellement sculpté à la main dans de la porcelaine et placé sur la vaisselle en céramique faite à la main. Lynch utilise ensuite un vernis irisé pour faire ressembler la porcelaine à de vrais cristaux étincelants.

Lynch a commencé son entreprise de céramique il y a environ cinq ans, mais travailler avec de l’argile a commencé comme un simple loisir. “Ça a vraiment commencé par une envie de travailler la terre, alors je suis allé dans un studio et j’ai commencé à apprendre”, raconte-t-il à My Modern Met. “À l’époque, je terminais ma formation en médecine chinoise et j’ai pris la décision d’entrer dans le monde de la céramique après l’obtention de mon diplôme.” Lynch est rapidement tombé amoureux de l’artisanat traditionnel, mais il n’a jamais pensé que son passe-temps se transformerait en carrière. “Cela a été un processus très organique, je n’ai pas cherché à créer une entreprise, c’est arrivé”, révèle-t-il. “Ce que j’aime dans la céramique, c’est qu’il y a des chemins infinis à parcourir de façon créative et tant d'étapes dans le processus de création.”

Aujourd’hui, Lynch a raffiné ses pièces signature, d’inspiration cristal qu’il vend partout dans le monde. Des tasses et des jardinières aux bougeoirs et aux bibelots, sa vaste gamme de produits faits à la main vous permet de transformer votre maison en grotte de cristal.

Découvrez quelques pièces de la collection de céramique Essarai ci-dessous et acheter vos favoris sur Etsy.

Collin Lynch crée des céramiques artisanales qui présentent des grappes de cristaux colorés.

Chaque cristal est sculpté à la main dans de la porcelaine et placé sur des objets en céramique fabriqués à la main.

La large gamme de produits colorés de l’artiste vous permet de transformer votre maison en véritable grotte de cristal !

Collin Lynch/ Essarai Ceramics : Facebook | Instagram | Etsy

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Collin Lynch / Essarai Ceramics.

Articles Similaires :

Ces Installations Tourbillonnantes En Céramique Sensibilisent À La Beauté Fragile De Nos “Mers Changeantes”

Ce Cristal Rare d’Indonésie Ressemble à Une Grappe de Raisin

Cette Caverne De Cristal A Été Réalisée À Partir De 18 000 Gobelets En Plastique