Ememem : le Roi du Flacking, L’art de “Raccommoder la Ville”

L’artiste Lyonnais Ememem transforme les trottoirs fatigués et les chaussées abimées en œuvres d’art délicates, grâce à des mosaïques complexes. Tiré du mot “flaque”, le concept du “flacking” inventé par l’artiste en 2016 consiste a remplir les trous et crevasses du bitume de motifs colorés, à l’aide de matériaux de récupération.

Son identité reste secrète, mais son travail se fait connaître du grand public, d’abord dans la région lyonnaise, puis plus récemment dans d’autres villes d’Europe, grâce aux réseaux sociaux. L’artiste est récemment devenu viral en Angleterre, lorsque plus de 15 000 personnes ont partagé des photos de son travail sur un groupe Facebook, espérant l’encourager a venir dans la ville de York, dans la région du Yorkshire..

Ememem œuvre principalement la nuit, a l’abri du brouhaha de la foule et de la circulation. La police ? La plupart du temps, les agents ferment les yeux sur cette opération de “réparation vandale”, certains l'ont même félicité… Réaliser ces greffes colorées lui prend entre une et six heures, en fonction de la météo, des matériaux utilisés et de l’état de la zone de travail.

La technique utilisée par Ememem n’est pas sans rappeler celle de l’art traditionnel japonais du kintsugi, cette méthode de réparation des objets en porcelaine ou en céramique grâce a de l’or fondu. Les objets sont alors plus résistants, et ils acquièrent des qualités esthétiques uniques durant le processus. Ememem décrit d’ailleurs ses réparations comme des “pansements de trottoirs”.

Récemment, le jury de l’appel à projets « Partage ton Grand Paris » a choisi le projet “Flacking” d’Ememem pour figurer aux abords du tracé du Grand Paris Express avec 15 autres projets, visant a permettre le déploiement d’une programmation culturelle vivante autour des chantiers du Grand Paris Express et soutenir les professionnels de l’art et de la culture franciliens durement touchés par la crise du COVID-19.

Découvrez quelques images du travail d’Ememem ci-dessous, et suivez-le sur Instagram pour vous tenir au courant de l’emplacement de ses futures œuvres.

Ememem a inventé le mot “Flacking” en 2016 pour décrire sa technique, consistant à réparer les nids-de-poule et autres crevasses des routes et trottoirs, à l'aide de mosaïques colorées.

