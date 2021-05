Une Mosaïque Géométrique Datant d’il y a 1600 ans Découverte en Israël

Les sols en mosaïque sont une caractéristique importante de l’art et de l’architecture anciens en Méditerranée et au Proche-Orient. Ces ruines complexes apparaissent souvent là où l'on s’y attend le moins, comme sous un vignoble en Italie. Une équipe d’archéologues de l'Autorité des antiquités d'Israël (AAI) a découvert un sol en mosaïque bien conservé avec des motifs géométriques détaillés lors d’une fouille juste à l’extérieur de Yavne, une ville située à 25 kilomètres au sud de Tel-Aviv, en Israël. Cette découverte est la première du genre dans la région, connue pour son complexe industriel datant de l’époque byzantine.

Selon une déclaration de l’AAI, les fouilles ont été dirigées par le Dr Eli Haddad, Liat Nadav-Ziv et le Dr Jon Seligman. Faisant partie d’un projet plus vaste, les fouilles se sont concentrées sur l’identification et la préservation des ruines en préparation d’un projet de construction résidentielle à la périphérie de Yavne (ancien Jabneh). La plupart des bâtiments découverts jusqu’à présent ont été identifiés comme étant à vocation industrielle. Par conséquent, lorsque l’équipe est tombée sur une mosaïque blanche, elle a présumé qu’il s’agissait d’une autre — relativement banale — salle de production. « Au début, nous ne nous sommes pas rendu compte que le sol était multicolore », ont déclaré le Dr Eli Haddad et le Dr Hagit Torgë.

Cependant, l’équipe a remarqué des taches noires autour du bord de la mosaïque. En dissolvant la patine blanche avec un acide spécial, le résidu de nombreuses années a été enlevé pour révéler un motif géométrique multicolore de tesselles (les morceaux d’une mosaïque). Les décorations indiquent que le sol faisait peut-être partie d’une villa luxueuse près du centre industriel. L’étage daterait d'environ 400 ans EC. À cette époque, une grande partie de l’époque actuelle d’Israël était sous le contrôle de l’Empire byzantin, aussi connu sous le nom d’Empire romain d’Orient.

Après avoir documenté la mosaïque in situ (à son emplacement d’origine), les spécialistes l'ont retirée, pour faciliter la préservation. L’objectif, tel qu’annoncé par l’AAI en partenariat avec les autorités locales, est d’afficher la mosaïque « dans un emplacement central de la ville, afin que les valeurs incarnées dans son patrimoine soient préservées et rendues accessibles au grand public ».

Yavne a une riche histoire remontant aux anciens Philistins. Depuis le VIIIe siècle avant J.-C., c'est un centre de culture juive et d’étude de la Torah. Grâce au travail de l’ancien rabbin Yohanan ben Zakkai, la Torah orale a été préservée et étudiée à Yavne après la destruction romaine du temple de Jérusaleum en 70 EC. Tous les visiteurs de la région pourront voir la mosaïque et en apprendre davantage sur la riche histoire de la région.

Un sol en mosaïque de l’époque byzantine avec des motifs géométriques ornementaux a été découvert en dehors de la ville de Yavne en Israël.

L'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait du sol d'un complexe industriel, avant de découvrir qu'il s'agissait en réalité de celui d'une villa luxueuse à proximité.

La mosaïque sera préservée et exposée au centre de la ville.

Remerciements : [Smithsonian Magazine]

Articles Similaires :

Une Mosaïque Romaine en Parfait État Découverte Sous un Vignoble en Italie

Une Luxueuse Villa de la Rome Antique Découverte Sous un Site de Construction en Angleterre

Un Navire de Guerre du XVIIe siècle Tiré de la Mer Baltique est Presque Parfaitement Préservé

Un Tombeau de 4,000 ans Parfaitement Préservé Découvert à Saqqarah en Egypte