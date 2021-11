Depuis Plus De 40 Ans, Cet Artiste Utilise La Terre Comme Toile Pour Des Portraits Réalistes [Interview]

Depuis quatre décennies, l'artiste Stan Herd utilise la terre comme toile. Inspiré par son enfance dans une ferme du Kansas, Herd a porté son amour et sa connaissance de la terre à de nouveaux sommets avec ses incroyables portraits. Son dernier projet, situé à Atlanta, a été créé pour célébrer la Journée internationale de la fille et la Semaine mondiale de l'espace. Mettant en vedette l'astronaute de la NASA Stephanie Wilson, il s'étend sur 370 mètres carrés.

Vu d'en haut, en utilisant un drone, on apprécie pleinement la richesse des détails du travail de Herd. Les compétences qu'il a cultivées après des décennies de création de ces travaux de earthworks transparaissent. Herd n'exécute pas ces pièces seul, mais considère plutôt la collaboration comme une partie importante du processus. La création du portrait de Stephanie Wilson a été un processus qui, comme toujours, a impliqué la communauté. Par exemple, le cadre entourant le portrait détaillé de Wilson a été composé de 1 500 carreaux peints à la main par des enfants de la grande région d'Atlanta.

En effet, le portrait de Stephanie Wilson n'est que le dernier d'une longue lignée d'art percutant que Herd crée en utilisant la terre. Herd, qui est aussi peintre et sculpteur, peut mettre des semaines voire des mois à donner vie à ses pièces. À l'aide d'un système de grille, il est capable de déplacer son travail, pièce par pièce, afin d'obtenir l'effet recherché.

Nous avons eu l'occasion de parler avec Herd de sa longue carrière, de la façon dont le portrait de Stephanie Wilson est né et de quel earthwork dont il est le plus fier. Lisez la suite pour l'interview exclusive de My Modern Met.

Vous faites ces travaux de earthworks depuis si longtemps. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour commencer à les créer ?

En tant qu'étudiant en histoire de l'art et artiste assez prolifique dans ma jeunesse – lycée et collège – je me suis détourné de mon rêve de devenir musicien et j'ai tourné toute mon attention vers l'art comme moyen de m'exprimer et, espérons-le, de maintenir mon maigre style de vie. J'y ai réussi.

Comme la plupart des artistes, musiciens, sculpteurs, acteurs et cinéastes, je voulais être à la pointe et créer un art unique et innovant. Trouver une nouvelle façon de “voir” était dans tous nos esprits. Les travaux de earthworks commençaient tout juste à être acceptés dans le monde de l'art au sens large, avec Hizer et Christo qui gagnaient du terrain et être suivis.

En tant que jeune homme ayant grandi dans une ferme du Kansas, j'ai décidé que je connaissais quelque chose sur la terre et les gens qui ont historiquement travaillé la terre. Mon véritable objectif était le premier peuple, les Amérindiens dont mes ancêtres s'étaient installés sur la terre. Je consacrerais ma vie à créer des œuvres d'art dans le sol de mes ancêtres. J'ai également peint une multitude de peintures, créé des centaines d'estampes et me suis plongé dans le cinéma, la sculpture et la musique.

Quelle est la partie la plus satisfaisante de ces créations ?

L'élément le plus satisfaisant de la création d'œuvres énormes avec plusieurs assistants, propriétaires fonciers, horticulteurs, photographes, étudiants et la communauté est la “nature collective” de l'expérience – un sentiment d'utiliser la “création” de l'œuvre comme catalyseur d'échange et éclaircissement. J'ai l'impression que les œuvres sont, au mieux, une plate-forme de discussion sur la nature, la relation de l'humanité avec la nature, l'environnement et l'art en tant qu'agent de changement.

Quel type d'outils utilisez-vous pour fabriquer ces pièces ?

Les outils sont similaires à ceux d'un jardinier, d'un agriculteur ou d'un architecte paysagiste. Des pelles, houes et râteaux aux tracteurs, charrues, perceuses, tondeuses et, bien sûr, de nos jours, les drones capturent les progrès et nous permettent de peaufiner l'image sous la caméra en direct. Autrefois, nous utilisions des avions et des hélicoptères.

Comment est née l'idée et la collaboration pour le portrait de Stephanie Wilson ?

Le projet de Stephanie Wilson a évolué à partir de mon portrait précédent de John Lewis créé dans un parc à Atlanta comme un pari politique pour attirer l'attention sur la politique “progressiste” menant aux élections cruciales “au second tour” en Géorgie. Ma co-collaboratrice, Christina Korp, m'a par la suite demandé de m'impliquer dans le programme Artemis, auquel Mme Wilson est impliquée. Mes récentes relations d'Atlanta avec la City ont contribué à faciliter cet effort.

Avez-vous une œuvre d'art en particulier dont vous êtes le plus fier ?

Young Woman of China est mon travail le plus ambitieux à ce jour. J'ai passé deux ans dans le sud-ouest de la Chine à travailler avec 150 ouvriers, ingénieurs, artistes, maçons, jardiniers, opérateurs d'équipement lourd et chefs d'entreprise chinois. L'image est un hommage aux problèmes des femmes et de la population autochtone—quatre acres, couvre-sol, fleurs indigènes, marbre, pierre et granit. L'image survivra à un tremblement de terre et durera cent ans.

Stan Herd : Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Stan Herd.