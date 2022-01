Un Artiste Donne Vie Au Trottoir Avec Ses Adorables Petits Personnages À La Craie

L'artiste David Zinn donne vie au trottoir avec ses charmantes petites illustrations de personnages à la craie. Pendant des années, nous avons été captivés par ses personnages adorables qui interagissent avec l'environnement qui les entoure. Zinn n'a pas ralenti depuis. Il est prolifique et crée des œuvres d'art qui utilisent de l'herbe et des fissures dans le trottoir dans des illusions d'optique qui révèlent des cochons volants, de petits rongeurs et même des extraterrestres parmi les passants.

Alors que de nombreux artistes ont dû réduire leurs plans en raison de la pandémie, l'art public en plein air de Zinn lui a permis de poursuivre son travail à Ann Arbor, Michigan. Il a utilisé son voisinage immédiat comme une « toile » géante pour son art, trouvant des endroits où ses personnages peuvent s'asseoir et profiter de la vue. Mais certaines de ses pièces les plus accrocheuses utilisent le sol et un autre objet. Des feuilles dressées entre des briques offrent à l'un de ses personnages récurrents, une souris nommée Nadine, des ailes pour qu'elle puisse voler.

“Dans l'ensemble, je suis reconnaissant qu'il existe des opportunités pour des bêtises joyeuses même au milieu de cette période très étrange”, a déclaré Zinn à My Modern Met, “et chanceux que mon art à la craie soit quelque chose que je puisse faire (et que d’autres personnes peuvent en profiter) en toute sécurité et à distance sociale.”

Si vous souhaitez apprendre à dessiner comme Zinn, il a sorti un nouveau livre intitulé Chalk Art Handbook qui contient toutes ses ‘astuces et secrets’. Il est maintenant disponible via Bookshop. Pour plus, assurez-vous de consulter la boutique en ligne de Zinn.

L'artiste David Zinn crée des œuvres d'art à la craie sur le trottoir qui interagissent intelligemment avec l'environnement.





My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de David Zinn.

